Залужний: Не маю сумнівів, що РФ ще раз спробує йти на Київ

В інтерв'ю The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що Росія готує близько 200 тисяч нових військових. На його думку, їх можуть використати для нової спроби наступу на Київ.

Росія готує близько 200 тисяч нових військових для участі у війні проти України. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist, основні тези якого були опубліковані у четвер, 15 грудня.

За його словами, українські військові оцінюють мобілізаційний потенціал Росії в 1,2-1,5 мільйона людей.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки серйозні, що ці люди не будуть боротися. Вони будуть. Цар велить їм воювати, і вони воюють. Я вивчав історію двох чеченських воєн - це було те саме. Можливо, вони не настільки добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему", - сказав він.

Перспектива нового наступу на Київ

На думку Залужного, немає сумнівів, що війська РФ здійснять ще одну спробу наступу на Київ.

За його словами, одне зі стратегічних завдань, яке нині ставить перед собою ЗСУ - створити резерви і підготуватися до битви, яка за найсприятливішого розвитку подій розпочнеться у березні або лютому, а за найгіршого - наприкінці січня. "Вона може початися не на Донбасі, а біля Києва, на білоруськом напрямку. Південний напрямок я теж не виключаю", - сказав він.

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Армія РФ потребує паузи у бойових діях

Ситуація, що склалася нині на Донбасі - не з легких, утім, стратегічно для російської армії вона безвиграшна, вважає Залужний. Швидше за все саме тому, на його думку, росіяни у будь-який спосіб шукають способи домогтися паузи у бойових діях, у тому числі ракетними ударами по цивільним та енергетичній інфраструктурі. "Вони потребують цього заради однієї простої мети - їм потрібен час накопичити ресурси та створити новий потенціал для продовження реалізації своїх цілей", - сказав він.

Тож головне завдання для українських військових зараз - утримати лінію фронту та не допустити втрати території, бо "звільняти у 10-15 разів складніше", сказав Залужний.

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Про мобілізацію: У нас достатньо людей

Відповідаючи на запитання щодо мобілізації в Україні, верховний головнокомандувач ЗСУ сказав, що вона продовжується і нині людей українській армії вистачає. "У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що ми маємо. Мені достатньо. Мені не потрібні ще сотні чи тисячі", - сказав він.

Залужний додав, що натомість, українська армія потребує танків, БМП, БТР та боєприпасів.

Інтерв'ю було записане 3 грудня 2022 року.