Україна: військові опції на змерзлій землі

Російській армії потрібна пауза на фронті. І це може надати ЗСУ певний шанс - однак для того, щоб його використати, Києву потрібні боєприпаси.

Вологі від дощів сільськогосподарські угіддя, залиті водою сліди від шин: багнюка домінує у потоці фотографій з фронту з часу відвоювання українськими військами міста Херсон у першій половині листопада. Мокравини повсюди - як на півдні, так і на сході України.

За словами мера Києва Віталія Кличка, Росія бомбардує людей у "найгіршу зиму з часів Другої світової війни". Майже повсюдно в Україні електроенергія доступна лише погодинно. Київ намагається допомогти людям наметами для обігріву та децентралізованими електрогенераторами. Росія "вже завдала дуже серйозних руйнувань інфраструктурі, які швидко не відновляться", констатує в інтерв'ю DW експерт з питань України та Росії Ніко Ланґе (Nico Lange) з Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Мобільності ЗСУ зараз заважає багнюка. Але скоро це може змінитися Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Запасні частини для зруйнованих підстанцій та іншої енергетичної інфраструктури в Україну постачаються, але заміна "певних трансформаторів або певних запчастин" займає багато часу, пояснив Ланґе.

Європейський Союз повинен підготуватися до біженців від холодів з України, наголосив він, "ми не повинні почати це робити тільки тоді, коли побачимо фотографії людей, які замерзають до смерті з України". Чергова хвиля біженців є частиною розрахунку Путіна, вважає і Марґарете Кляйн (Margarete Klein) з німецького фонду "Наука і політика" (SWP), яка консультує уряд Німеччини в Берліні. Кремль намагається вбити клин між країнами ЄС у той момент, коли готовність приймати більше біженців у деяких країнах ЄС зменшується.

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Високі втрати Росії

Російські бомбардування, очевидно, мають й іншу мету: армії РФ терміново потрібен відпочинок в Україні, вважає аналітикиня SWP Кляйн. "Фіксуються великі матеріальні та людські втрати", - пояснює вона. Солдати, мобілізовані лише восени, вочевидь мало чим посилюють російські збройні сили: "Для підвищення боєздатності збройних сил недостатньо швидко відправити на фронт погано навчених і екіпірованих резервістів". Здебільшого вони перетворюються на гарматне м'ясо. Кремлю потрібен час для "кращого навчання нової хвилі мобілізованих, адже багато хто з потенційних тренерів перебуває у зоні бойових дій", каже Кляйн.

Не дати російській армії цей час цієї зими є найважливішим стратегічним завданням українських збройних сил. І якщо за мінусових температур цивільне населення може опинитись у стані гуманітарної катастрофи, то військові від них незабаром отримають перевагу.

В очікуванні промерзання ґрунту

На сході країни, де російська армія окупувала переважну більшість Луганської області, українські збройні сили "залежать від мерзлої землі", пояснює експерт з питань України Ніко Ланґе. Зокрема, на північному сході країни українська армія має "багато техніки на колесах" і для того, щоб вона могла "зіграти у свою силу - мобільність", їй потрібна мерзла земля.

Адже на фронті на сході країни російська армія розігрує свою перевагу за допомогою мобільних гранатометів системи "ГРАД" ще радянського виробництва. За допомогою "градів" армія РФ щоденно накриває українські позиції вогнем по великій площі. І Росія може постійно поповнювати боєзапас. Тож Україна має ударити по цих шляхах постачання - за допомогою західної колісної артилерії на зразок французької системи Caesar. І саме для цього їй потрібна замерзла тверда земля, а не багнюка.

І дійсно, згідно з прогнозом погоди, цими днями на північному сході України починаються заморозки. "Щойно земля замерзне, я думаю, що українці зможуть зробити більше", - прогнозує Ланґе. "Вони, здається, на це уже чекають", маючи на увазі "вісь наступу в Луганській області", каже експерт.

Ніко Ланґе Фото: Konrad-Adenauer-Stiftung/Wikimedia

Уже за кілька тижнів має бути вирішена і проблема української армії, пов'язана з інтенсивним використанням західних артилерійських систем, що призводить до їх високого зносу. До "середини грудня" у Словаччині на кордоні з Україною має бути готовий ремонтний центр для таких видів озброєння як німецька самохідна гаубиця 2000, заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Німецька промисловість зараз зайнята - за нашим дорученням - створенням сервісного центру, - сказала вона. - Для цього надається великий пакет запасних частин, який налічує близько 14 тисяч деталей".

Нестача боєприпасів

"Для України йдеться про те, щоб використати імпульс. Українська армія показала, що може дуже вміло використовувати слабкості російської сторони", - наголошує аналітикиня SWP Марґарете Кляйн. Однак українській армії не вистачає боєприпасів, попереджає Ніко Ланґе з Мюнхенській конференції з безпеки: "Наприклад, Україна витрачає ракети для систем протиповітряної оборони швидше, ніж їх виробляють". Це стосується і звичайних артилерійських боєприпасів, до яких Росія, своєю чергою, має необмежений доступ. На відміну від російських ракет середньої дальності, деякі з яких мають чіп-наведення.

І тому ця війна зараз перетворюється на гонку за боєприпасами. За словами Ланґе, Путін грає на тому, що в українських систем протиповітряної оборони закінчуються боєприпаси. Однак водночас 50 держав, які підтримують Україну через Контактну групу на чолі з США, і далі постачають Києву системи ППО. "Протиповітряна оборона України покращується", - констатує Ланґе. Росія реагує на це у рамках своєї повітряної війни і ще більше обстрілює цивільну інфраструктуру ракетами середньої дальності та безпілотними літальними апаратами.

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Разом з тим, для Кремля це стає дедалі складнішим завданням. "Ми бачили фотографії, що уже були використані ракети, які насправді належать до стратегічного резерву. І Росія не може просто довиробити ці ракети через технологічні санкції - у неї немає чіпів і технологій для них", - каже експерт.

Зимова фаза війни Росії проти України стане перетягуванням канату. Як вона розгортатиметься, залежить, вочевидь, від того, чи зможе Київ полегшити гуманітарну ситуацію завдяки західній допомозі, чи буде далі посилена українська протиповітряна оборона і чи зможе українська армія точково так зашкодити кремлівським силам на морозній землі, щоб вони не змогли "відпочити". Шанси ж на швидкий мир мінімальні з огляду на людські страждання в Україні. Серед експертів переважає інша думка: "Я не бачу жодної готовності російської сторони до серйозних переговорів на даний час", - каже експертка з питань Східної Європи Марґарете Кляйн з SWP.