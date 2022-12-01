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Зенітний ракетний комплекс NASAMS
США уклали контракт на постачання зенітних ракетних комплексів NASAMS Україні на 1,2 мільярда доларівФото: Michal Walczak/PAP/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

США виділять 1,2 мільярда доларів на NASAMS для України

Степан Смишляєв
2 год. тому

За 1,2 мільярда доларів США закуплять для України шість систем NASAMS, запчастини до них і проведуть навчання українських військових. Контракт з американською компанією Raytheon розрахований до кінця листопада 2025 року.

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Міністерство оборони США уклало контракт на 1,2 мільярда доларів з американською компанією Raytheon Technologies на закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS для України, повідомили 30 листопада в Пентагоні.

В повідомленні не уточнюється, яку саме кількість ЗРК має надати компанія, однак за інформацією агентства Reuters, ідеться про шість систем, які були частиною п'ятого пакету ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на майже три мільярди доларів, оголошеного 24 серпня. 

Раніше про те, що США планують передати Україні шість таких комплексів після укладення відповідних контрактів, повідомляло американське видання The Washington Post, за даними якого, їхня доставка може зайняти роки.

Відповідно до контракту, роботи мають завершитися до 28 листопада 2025 року. Він також передбачає навчання та матеріально-технічну підтримку українських військових і сил безпеки.

Дві NASAMS вже в Україні

На початку листопада США пообіцяли відправити в Україну вісім систем NASAMS: дві - протягом наступних кількох тижнів, інші - згодом.

7 листопада міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що перші системи NASAMS уже надійшли в Україну, однак не уточнив їхню кількість. За даними Reuters, ідеться про дві системи.

Пентагон заявляє, що ці ЗРК демонструють стовідсоткову ефективність при перехопленні російських ракет, якими РФ носить масовані удари по енергетичній інфраструктурі України.

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