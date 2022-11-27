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Руйнування у Бородянці на Київщині (ілюстративне фото)Фото: Philip Reynaers/BELGA/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Українська влада попереджає про атаки РФ наступного тижня

Ольга Журавльова
27 листопада 2022 р.

Росія наступного тижня планує нові удари по об'єктах української енергетики, заявив глава провладної фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія. Він закликав українців підготуватися до відключення комунікацій.

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Російські війська наступного тижня планують вчинити нові атаки на енергетичні об'єкти України, заявив голова провладної фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.

"Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об'єктів енергетики", - написав він у своєму Telegram в неділю, 27 листопада. 

Політик наголосив, що екстрені служби та органи влади у зв'язку з цим опрацьовують різні сценарії та провели багато тренувань. "Ми готуємося. Готуються військові. І ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони і павербанки, дізнайтеся, де найближчий "Пункт незламності", - написав депутат.

Арахамія не уточнив, звідки в нього така інформація, і чому її поширює саме він, а не розвідка чи військові. Таке ж попередження нардеп оголосив в ефірі національного телемарафону ввечері 26 листопада. Інші представники влади публічно не реагували на нього.

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Росія знищує українську інфраструктуру

23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, випустивши близько 70 крилатих ракет. Це призвело до тимчасового блекауту в країні.

Через ракетну атаку вперше за історію роботи були знеструмлені всі атомні електростанції, більшість тепло- та гідроелектростанцій. Це призвело до відключення світла для більшості споживачів в Україні. Крім світла, у багатьох регіонах зникла вода, опалення та мобільний зв'язок. Деякі споживачі у різних областях досі частково лишаються без комунікацій.  

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Україна в пітьмі на знімках NASA

 

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