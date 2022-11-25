Як працюють "Пункти незламності" в Україні

Влада та бізнес намагаються допомогти населенню пережити наслідки ракетних ударів Росії в Україні через відкриття "Пунктів незламності". Але запрацювали вони не всюди й не без проблем.

В Україні розгорнули близько чотирьох тисяч "Пунктів незламності" , повідомив 22 листопада після масштабної ракетної атаки Росії на Україну український президент Володимир Зеленський. У приміщеннях шкіл, банків, кафе і спеціальних наметах надається допомога населенню, яке потерпає від відключень світла, води, теплопостачання та зв'язку. Про перші дні роботи "Пунктів незламності" в Україні - репортаж DW.

Погрітися можна не скрізь

В центрі Києва без світла у випадку відключення зазвичай залишається приблизно половина будинків. Тому тут у "Пунктах незламності" відвідувачів ще небагато, а в деяких і взагалі немає. Та й самі пункти лише починають працювати в режимі допомоги і ще не всі обладнані електрогенераторами та надійним доступом до інтернету.

Як в Україні запрацювали пункти незламності To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Але до владної ініціативи вже приєднуються заклади харчування. Очільниця одного з ресторанів у Печерському районі столиці Ганна розповіла DW, що в цей нелегкий час її заклад не міг залишатися осторонь. "Буквально кілька днів, і в нас запрацює генератор та буде постійно світло. Люди зможуть зарядити тут свої гаджети, погрітися, випити гарячого чаю чи кави", - сказала Ганна.

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В сусідньому приміщенні "ПриватБанку" електрогенератор вже завезли, але ще не увімкнули. Один із барів у цьому ж районі столиці взагалі був зачинений, хоча на мапі "Пунктів незламності" позначений як такий, що працює цілодобово. Аналогічна ситуація й у Ліцеї інформатики, але там, на відміну від трьох попередніх закладів, вже встановлювали яскраву і помітну здалеку табличку з підписом "Пункт незламності".

За офіційними даними, в Україні розгорнули близько чотирьох тисяч "Пунктів незламності" Фото: Kateryna Pieshykova/Press Service of Dmytro Lunin

Метро - чи не єдине місце, у якому є зв'язок

Ситуація на київських околицях зовсім інша - тут якщо світло відключають, то, як правило, одразу в усьому житловому масиві. "Другу добу немає світла, води. Більш як 60 дітей у будинку, не можемо їм нічого приготувати. Прийшли, щоб нам допомогли гарячим харчуванням для дітей", - розповіла відвідувачка "Пункту незламності" у Святошинському районі столиці.

На київській Оболоні третю добу немає опалення, світла та мобільного зв'язку. За останні 48 години електрика тут з'являлася лише на пару годин в ніч на 25 листопада. Решту часу квартали занурені в повний інформаційний вакуум. Тому люди гуртуються навколо станцій метрополітену, які є чи не єдиним місцем мобільної комунікації, де можна зв'язатися з рідними, почитати новини та попрацювати в інтернеті.

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Найбільше опитані на вулицях Києва людей нарікали на те, що їм важко дізнатися адреси "Пунктів незламності". "Коли немає світла, а мобільний інтернет ледь дихає, відкрити мапу цих пунктів майже неможливо", - сказав чоловік похилого віку. Інша жінка також висловила побажання, щоби в "Пунктах незламності" можна було не тільки зарядити телефон, а й отримати швидкий інтернет. "Це шикарна ініціатива, але проблема в тому, що коли нема інтернету, неможливо подивитися, де ці пункти знаходяться", - сказала вона.

Після атак 23 листопада українська столиця пережила практично повний блекаут Фото: STRINGER/REUTERS

Якою є ситуація в областях

Жителі прифронтових територій на Донбасі, з якими вдалось поспілкуватися DW, розповідають, що вже пристосувалися до тривалого перебування без світла. "Я купив генератор, зробив запаси харчів - консервація городини і куплені продукти тривалого зберігання. Зиму переживу", - повідомив пенсіонер з міста Покровськ, що на Донеччині. Жінка з Курахового сказала, що в прифронтових районах мапу "Пунктів незламності" не публікують з міркувань безпеки, але місцева влада повідомляє ці адреси у відповідь на звернення людей. "Нам головне, щоби був мобільний зв'язок і інтернет. Все решта якось буде", - сказала вона.

У Полтаві мобільний зв'язок можна "спіймати" лише де-не-де на вулиці. Місцева влада стверджує, що тут розгорнуті вже 30 "Пунктів незламності" на базі ДСНС, у школах, дитсадках і біля будівлі обласної військової адміністрації. Однак представники деяких навчальних закладів про наявність у них генератора вперше почули від журналістів. Черги до діючого "Пункту незламності" утворились біля обладміністрації, де стоїть намет з теплом, розетками і чаєм. Дітей з батьками пускали до будівлі центру підтримки підприємців "Дія.Бізнес", усі інші чекали своєї черги на вулиці або в наметі.

Черга до "Пункту незламності" в Полтаві Фото: Kateryna Pieshykova/Press Service of Dmytro Lunin

В Луцьку після ракетного удару 23 листопада вперше світло зникло в цілому місті. Не було й води та мобільного зв'язку. До "Пункту незламності" на центральному Театральному майдані близько обіду 24 листопада вишикувалась черга. За даними влади, в наметі одночасно можуть перебувати близько 20 людей. В ньому можна зарядити до 30 телефонів, випити гарячого чаю, з'їсти печива та скористатися супутниковим інтернетом від Starlink.

Переважно до пункту приходили люди старшого віку, адже низка магазинів і кафе, які мають власні генератори, дозволяли відвідувачам використовувати розетки, чим активно користалась молодь. У деяких з цих закладів можна було замовити гарячі напої, але в наметі ДСНС це можна було зробити безкоштовно. Однак обіцяний інтернет там не працював.