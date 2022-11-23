Життя без світла спровокувало нові небезпеки для українців

Газові балони в квартирах, генератори на балконах, дороги без світлофорів. Життя без світла змінило побут українців, з’явилися непередбачувані небезпеки. Про них у матеріалі DW.

Довготривалі відключення світла змушують українців пристосовуватися до життя в нових умовах, що іноді несе загрози для себе та оточення. Через аварійні та планові відключення світла після російських ракетних обстрілів в українців з’явилися додаткові небезпеки, пов’язані з тим, що дорожня та комунальна інфраструктури не працюють за відсутності електроенергії. У містах нині почастішали випадки пожеж та вибухів у багатоквартирних будинках через несанкціоноване використання газових балонів для приготування їжі та обігріву, а також на вулицях, де зникло освітлення та система регулювання дорожнього руху. DW зібрала поради від експертів, як убезпечити себе під час довготривалих відключень світла.

Життя без світлофорів

"Світлофори не працюють, коли немає світла, і це проблема для водіїв, особливо ввечері: пішоходів абсолютно не видно, й ти як водій в абсолютному стресі, вдивляєшся в темноту, аби ні на кого не наїхати чи не потрапити в ДТП", - нарікає киянка Надія, яка за кермом уже більше десяти років. Але нині, за її словами, на українських автошляхах найскладніша ситуація.

Через відключення світла в українських містах не працюють світлофори Фото: NurPhoto/picture alliance

Це підтверджує і патрульна поліція України. Через обстріли енергетичної інфраструктури, українцям доводиться заощаджувати електроенергію - а отже, навіть у темний час доби вуличне освітлення часто приглушене або взагалі вимкнене, також система регулювання дорожнього руху здебільшого не працює під час аварійних чи стабілізаційних відключень електроенергії. Як наслідок, протягом десяти місяців цього року на дорогах України загинула 2161 людина.

Кількість летальних ДТП з пішоходами лише з 10 по 23 жовтня на вулицях українських міст зросла на 25 відсотків. Тоді загинув 51 пішохід, з них 38 - у темний час доби. Очікується, що статистика ще більше погіршиться за листопад. "Життя, які ми так бездарно втрачаємо на дорогах України, - це дуже болісно. Позначення на дорозі пішоходів зараз є дуже важливим. Поки у нас є ситуація з освітленням, на яку ми не можемо вплинути, подбайте про свою безпеку самостійно", - закликає перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Одяг зі світловідбивачами рятує життя

Патрульна поліція України радить водіям та пішоходам у сутінках та з настанням темряви обов’язково позначати себе так, аби інші учасники дорожнього руху могли їх вчасно побачити. Водії повинні завчасно включити на своїх автомобілях габаритні вогні, ближнє світло фар або протитуманні фари, а пішоходи - використовувати світлий одяг та світловідбивні елементи. Важливо, щоб світловідбивачі були розміщені на рухливих частинах тіла. Тоді водій зможе швидше розпізнати пішохода й відповідно відреагувати. Ймовірність, що водій побачить пішохода в темряві становить лише 30 відсотків, попереджає патрульна поліція. Якщо ж одяг буде оснащений світловідбивачами, цей показник зростає до 80 відсотків.

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Туристичні пальники дедалі частіше вибухають у квартирах

Під час відключень електроенергії додалося роботи й пожежним службам. Як розповів DW пресофіцер Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Олександр Хорунжий, від початку року в Україні сталося більше 70 тисяч пожеж, в яких загинуло 1200 людей. Але якщо раніше найпоширенішими причинами були необережне поводження з вогнем та порушення правил експлуатації електроприладів, то нині в ДСНС фіксують збільшення кількості пожеж через порушення правил експлуатації печей та теплогенеруючих агрегатів.

Йдеться, зокрема, про газові пальники, портативні газові обігрівачі та плити, які жителі багатоквартирних будинків дедалі частіше використовують, коли відключається електроенергія. За словами Хорунжого, в Києві останнім часом сталося кілька пожеж внаслідок вибуху саме газових пальників.

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Як пояснив Хорунжий, правилами протипожежної безпеки зберігання та експлуатація газових балонів будь-якого об'єму в багатоквартирних будинках заборонені. Натомість щодо невеликих газових балончиків, які використовують у туризмі та під час кемпінгів законодавство в Україні неврегульоване. "Балони з киснем та іншими газами використовувати у квартирах категорично заборонено. Щодо балончиків невеликого об’єму, до 1 літра, які зараз використовують у квартирах разом з туристичними газовими пальниками та туристичними плитами, то у законодавстві ця норма чітко не прописана", - наголошує пресофіцер ДСНС.

Тим, хто все ж таки такими пальниками і портативними плитами користується, Хорунжий радить купувати їх лише у ліцензованих точках продажу, які можуть надати сертифікат відповідності приладу, а також чітко дотримуватися інструкції з використання пальника чи плити. Він вказує на те, що такі пристрої можна використовувати лише в добре провітрюваних приміщеннях та обов’язково від’єднувати газовий балончик після використання пальника чи плити й прибирати його в недоступне для дітей місце.

Система вентиляції має бути справною

Експерт Офісу з підтримки реформ міністерства розвитку громад та територій України Андрій Саук вважає, що українцям варто серйозно поставитися до попереджень офіційної влади про ймовірність повного відключення електроенергії на довготривалий період і мати план Б на випадок блекауту.

ДСНС попереджає, що відкритий вогонь для обігріву використовувати небезпечно Фото: Michael Bihlmayer/Chromorange/picture alliance

При цьому експерт наполягає, що безпека має бути у пріоритеті. Передусім він радить запастися вогнегасниками, а вже потім думати про свічки та газові пальники. "Багато людей зараз намагаються купувати багаторазові невеликі балони для портативних газових плит, які можна заправляти. Однак не заповнюйте цей балон більше, ніж на 3/4 , бо у теплоті газ розширюється й через це може бути протікання газу та вибух", - попереджає експерт.

За словами Саука, найкраще довірити заправку балонів спеціальним організаціями, а вдома перевірити щільність швів у балоні за допомогою мильного розчину. Окрім цього, він радить обладнати квартиру датчиками газу та чадного диму, аби не отруїтися залишками горіння чи газом якщо виникне протікання балончика. "Система вентиляції, особливо у старих будинках, найчастіше не працює. Тому перед тим, як використовувати невеликі газові балончики вдома для приготування їжі чи обігріву, подумайте про свою безпеку, чи воно варте того", - каже Андрій Саук.

Електрогенератор не вихід: більше небезпеки, аніж користі

Надзвичайно актуальне питання, яке зараз обговорюється в Україні, - чи варто купувати на випадок довготривалої відсутності електроенергії в багатоквартирному будинку електрогенератор. Це викликає нині гострі дискусії між сусідами у домових чатах ОСББ та житлових кооперативів, враховуючи те, що в деяких містах, зокрема у Києві та Львові, місцева влада зобов’язалася компенсувати ОСББ та житловим організаціям частину коштів на купівлю генератора.

Використовувати електрогенератори в приміщенні заборонено Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

"Люди дуже поляризовані. Одні вимагають купити генератор, інші категорично проти, бо він не вирішує ніяких проблем життєзабезпечення будинку, а від нього лише зайві витрати. Ми у своєму будинку поки не збираємося його встановлювати, бо це надзвичайно небезпечно", - розповіла DW Олександра, голова ОСББ одного з будинків київського мікрорайону Позняки. За її словами, правління ОСББ не хоче на себе брати відповідальність за експлуатацію генератора, який потрібно заправляти дизельним пальним чи бензином, безпечно зберігати поза межами будинку.

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Використання генераторів у житлових будинках в Україні дозволено, але Олександр Хорунжий наголошує, що за правилами пожежної безпеки пристрій може розміщуватися не ближче шести метрів від житлового будинку, а в будинках чи квартирах дозволено зберігати не більше 10 літрів пального до нього. "Генератори категорично не можна використовувати у приміщеннях чи на балконах, оскільки їхні мотори виділяють отруйний чадний газ. До того ж, вони дуже гучні й вібрують. Також пальне у генератор потрібно заливати дуже обережно й тільки тоді, коли він охолоджений, бо в іншому випадку може виникнути пожежа. Окрім цього, генератор потрібно захистити від опадів, аби не було короткого замикання", - пояснює пресофіцер ДСНС.

Разом з тим експерт Офісу з підтримки реформ мінрегіону Андрій Саук вважає, якщо для приватного будинку електрогенератор можна використовувати для освітлення оселі, то для багатоквартирного будинку він не матиме сенсу, адже його потужності вистачить лише на освітлення невеликої кількості коридорів і те, якщо там встановленні малопотужні енергозберігаючі лампочки. "Ні ліфти, ні насоси генератор не потягне. Генератор - це радше для зарядки телефонів. Але я раджу краще використовувати для таких цілей централізовані пункти обігріву, які організовує місцева влада, аніж самостійно використовувати генератор у багатоквартирному будинку", - каже Саук.

У ДСНС нагадують, що за порушення правил пожежної безпеки, зокрема у багатоквартирному будинку, передбачені штрафні санкції – від 3,4 тисячі до 5,1 тисяч гривень.