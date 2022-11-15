Як бізнес у Києві призвичаюється до відключень електрики

Вже понад місяць в низці українських міст застосовують стабілізаційні планові, а іноді й аварійні відключення світла. Такі заходи стали наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. За даними української влади, руйнувань зазнали близько 40 відсотків об'єктів енергетики. Як в таких умовах функціонує бізнес у Києві - в репортажі DW.

"Забезпечити світло для всього бізнесу неможливо"

Стабілізаційні та екстрені відключення електропостачання стосуються як комерційних, так і побутових споживачів у Києві, пояснюють DW у пресслужбі компанії "ДТЕК Мережі", яка відповідає за розподіл електроенергії. "Критичні ж об`єкти соціальної сфери - лікарні, метрополітен, рятувальні служби, комунальні підприємства тощо - не вимикають від електрики. Тому бізнес, який живиться від лінії з такими об'єктами, не потрапляє під відключення", - зазначають в компанії. Загалом відключення розподілені рівномірно по всій території міста, переконують в "ДТЕК Мережі".

Проте в центрі Києва кількість відключених будинків може бути менше, адже там більша концентрація критичних об'єктів органів держвлади. "Але і в спальних районах є комунальні котельні та насосні станції, лікарні, пожежні частини, які не потрапляють до графіків відключень", - додають в пресслужбі. Втім, забезпечити безперебійне живлення для всього бізнесу в місті неможливо, адже тоді не вдасться виконати вимоги НЕК "Укренерго" щодо зниження електроспоживання, пояснює "ДТЕК Мережі".

Різні райони - різні умови

Аби з'ясувати, як пристосувалися підприємці у Києві до нових реалій, DW поспілкувалася з представниками бізнесу. Перша зупинка - кав'ярня в Дарницькому районі столиці, поблизу метро "Позняки". Увагу привертає характерний шум генератора, який стоїть навпроти кав'ярні.

Кав'ярня в Києві працює на генераторі Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

"Світло вимкнули, але ми ставимося з розумінням до цього. Ми знаємо, через кого така ситуація. Щоб продовжувати працювати під час відсутності електрики, ми декілька днів тому купили дизельний генератор", - пояснює DW власник закладу Сергій. Незважаючи на додаткові витрати, він переконаний, що така інвестиція себе окупить.

Дійсно, відвідувачів у кав'ярні доволі багато - як всередині так і зовні. Хтось п'є каву, а дехто прийшов з ноутбуком працювати. "Я прийшла, тому що тут є завжди електрика та WiFi. Коли тут не було генератора, то я просто кочувала між кав'ярнями по району", - розповідає відвідувачка Марія. За її словами, кав'ярня не вимагає щось купувати, аби мати змогу користуватися електрикою та інтернетом. Але Марія періодично щось купує. "Це моя особиста позиція, адже я користуюся їхніми ресурсами", - пояснює вона.

Бариста Катерина у київській кав'ярні Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

А от кав'ярня неподалік не планує купувати генератор через фінансові питання. "Це дуже дорого. Крім того, його треба десь зберігати. Всередині не можна через запах, а на вулиці треба робити для нього спеціальну конструкцію", - пояснює DW бариста закладу Катерина. За її словами, світло вимикають зазвичай за графіком, і в цей період кав'ярня продає лише воду та круасани.

Кав'ярня на Майдані Незалежності Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Зовсім в інших умовах працює кав'ярня на Майдані Незалежності, в центрі Києва. Тут не часто вимикають електроенергію: за останній місяць разів п'ять приблизно на чотири години, розповідає DW бариста Роман. "Тоді ми не змогли робити каву, але продавали десерти", - каже він. Втім, за словами Романа, планів купувати генератор у кав'ярні поки немає.

Манікюр на одній руці

Сфера обслуговування також потерпає через вимкнення світла. Поки є електропостачання, робота кипить у невеличкому манікюрному салоні, який розташувався поблизу зупинки громадського транспорту в Дарницькому районі Києва. "Є певний острах, що одну руку встигнуть зробити, а другу ні, так як зникне світло", - каже DW Олена, якій в цей час роблять манікюр.

Манікюрний салон в Києві Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Такі випадки дійсно було, пояснює DW манікюрниця Ольга. "Змушені були чекати світла три години. Щоб такі ситуації не повторювалися ми замовили генератор, але поки чекаємо на його доставку. Нині великий попит, тому не має змоги купити з сьогодні на завтра", - наголошує вона.

На відстані кількох кілометрів в цьому ж районі розташувалася перукарня. Тут вже адаптувалися до вимкнення світла: закупили невеликий генератор, ліхтарики та великий павербанк, який забезпечує освітлення та роботу одного фену, розповідає DW перукар Віталій. "Зараз також замовляємо LED-освітлення. Всі машинки на акумуляторах, яких вистачає на дві-чотири години. Також хочемо знайти фен на акумуляторах", - пояснює він.

У перукарні на Позняках стрижуть під час відключення електроенергії Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Відсутність світла зовсім не лякає Дмитра, якому роблять стрижку. "Якщо зручно стригти з ліхтариком на лобі, то я не проти. Якщо через вимкнення світла мене не дострижуть, то я можу сходити додому і повернутися пізніше", - каже він.

Торговельні мережі зі світлом

А ось у великих торговельних мережах "Ашан" та "МЕТРО" не переривають свою роботу під час відключень електрики. "Всі магазини ще під час будівництва були обладнані дизельними генераторами. Тобто безпека магазину була закладена з самого початку", - пояснює DW директор "МЕТРО" на Позняках Сергій Брушковський. Дизельний генератор має потужність 750 кіловат, але нині використовують лише 200-220 кіловат, споживаючи в середньому 120 літрів дизелю за годину. "Тобто витрачаємо понад тисячу літрів на добу. Звісно, це впливає на прибутковість, але це вимушені кроки для нашої перемоги", - наголошує Брушковський.

"МЕТРО" працює на генераторі під час відключень електроенергії Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

DW завітала в "МЕТРО" якраз під час вимкнення електрики. В цей час у залах торгового центру приглушене світло, але пересуватися магазином комфротно. За словами Брушковського, для цього довелося найняти сервісну компанію, яка підключила освітлення так, щоб не було темних місць. Коли ж є центральне електропостачання в "МЕТРО", світло в залах вмикають більше. Втім, як переконує Брушковський, за рекомендацією влади торговий центр зменшив освітлення всередині на 70 відсотків, а також вимкнув все зовнішнє освітлення.

Вечеря при свічках

Пристосовуються до роботи в умовах відключення електроенергії також заклади харчування. Один з таких - ресторан "Канапа" на Андріївському узвозі. Знайти його на оповитій темрявою вулиці не просто, але в середині кипить життя. На столах відвідувачів стоять свічки, в кутку горить камін, а з програвача на батарейках лунає музика. "Вимикають світло стабільно два-три рази на день. Спочатку було важко, але зараз вже адаптувалися і працюємо безперебійно. Придбали електронні свічки на батарейках та LED-лампи для освітлення кухні. У нас є цегляна пічка, а також встановили на вулиці хоспер, який не потребує витяжки. Тому маємо можливість смажити м'ясо, рибу, овочі", - розповідає DW керівниця ресторану Анна Борук.

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Але все-таки під час відсутності електрики певні страви тут не подають. "Крім того, відключення електрики змусили змінити графік поставки продуктів - замовляємо частіше меншими партіями. Таким чином, ми не тримаємо багато заморожених продуктів", - зазначає Борук. Купувати ж генератор в ресторані "Канапа" не планують через його шумну роботу. "Це недешева річ. Крім того, заважатиме відвідувачам та мешканцям сусідніх будинків", додає вона.

Гості ресторану задоволені романтичною атмосферою при свічках. Зокрема, Оксана часто приходить у цей заклад з родиною. "Сьогодні частину вечора було світло, а зараз нема, тому сидимо при свічках. Можу сказати, що так атмосфера стала більш загадковою і цікавою. Все виглядає, немовби в кіно", - каже вона DW. Єдина незручність, за її словами, - без світла офіціанти не можуть роздрукувати чек. "Але це взагалі не має значення, коли ми на своїй землі та вільні", - наголосила Оксана.