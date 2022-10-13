Відключення електроенергії в Києві: чому не у всіх

У ці дні, коли енергетики в Україні змушені були обмежувати електропостачання споживачам, процес відключень відбувався доволі хаотично, зокрема - у Києві. Розповідаємо, чому так.

13 жовтня українська національна енергетична компанія "Укренерго" змогла стабілізувати електропостачання на всій території України, порушене внаслідок масованих обстрілів військами РФ на початку тижня. Наразі, як повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, немає необхідності вводити графіки аварійних відключень.

Утім, відключення можуть повторитися, зокрема і через можливі подальші атаки з боку Росії, наголосив він. Попередні дні, коли енергетики змушені були обмежувати електропостачання користувачам, аби збалансувати систему та уникнути блекауту, показали, що цей процес відбувався доволі хаотично, зокрема у Києві. Чому так і що роблять для запобігання цьому у майбутньому?

Вимикали не всіх

Ввечері 10 жовтня, після масованого ракетного удару з боку РФ, від якого постраждала низка енергетичних об'єктів країни, у містах почалися перебої з електропостачанням, а влада закликала людей максимально економити електроенергію в період пікових навантажень. Оператори були змушені задіяти тимчасове припинення постачання електроенергії, щоб уникнути колапсу енергосистеми.

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Зокрема, це стосувалося і Києва. Постачальник електроенергії столичним користувачам - "ДТЕК Київські електромережі" - опублікував наступного дня графік необхідних відключень електроенергії: обмеження не мали тривати довше чотирьох годин і мали відбуватися в зазначений для кожної вулиці час. Утім, уже 12 жовтня на сторінці компанії у соцмережі Facebook кияни почали скаржитись. Столичні споживачі стверджували, що електроенергію вимикають не за опублікованим графіком, а хаотично, і не у всіх: доки один будинок періодично лишається без світла, у сусідньому постачання є.

У "ДТЕК Київські електромережі" DW пояснюють, що причина цього полягає у самому процесі відключення електроенергії задля балансування системи. Зокрема, рішення про термінове скорочення постачання ухвалює головний диспетчер "Укренерго" з огляду на поточну ситуацію у енергосистемі. Він надає розпорядження скоротити його конкретному регіональному оператору, вказуючи необхідний на даний момент обсяг. "Як тільки головний диспетчер "Укренерго" дає цю вказівку, ми маємо її швидко виконати. Якщо ми її не виконаємо, ми можемо дійти взагалі до блекауту по всій країні", - наголошують у "ДТЕК Київські електромережі".

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Послідовність дій

Після отримання такого розпорядження оператор починає відключати лінії електропостачання, до кожної з яких підключена низка об'єктів. Проте робить він це з огляду на кілька факторів. Всі об'єкти у столиці розділені на три категорії - черги, а у розпорядженні і "Укренерго", і постачальників на місцях є затверджений графік їхнього відключення у разі необхідності. Ці графіки затверджуються раз на рік органами влади і всіма дотичними інституціями, й у ці дні не переглядалися, зазначають в "ДТЕК Київські електромережі".

Передовсім, як пояснюють в компанії, обираються об'єкти з найвищим заявленим рівнем споживання. На прикладі житлового будинку це виглядає так: для швидкого скорочення обсягу електроенергії ефективніше буде відключити постачання у новому великому ЖК, який складається з п'яти черг по 25 поверхів кожна, і має заявлений високий обсяг споживання, ніж у 5-поверховій "хрущівці", пояснює експерт з енергетичних питань Олексій Тихонов. "Якщо обирати між об'єктами - вимикати маленький будинок чи великий - то звісно, що шальки терезів схилятимуться у бік великого, тому що таким чином буде легше виконати вимогу "Укренерго", - каже він. - Проте, це не означає, що відключають лише великі будинки. Просто за рахунок маленьких дуже важко виконати вимоги".

Отже, коли виникає необхідність швидко скоротити постачання, відключати починають об'єкти, які входять в першу чергу. Якщо диспетчер "Укренерго" повідомляє, що цього недостатньо - починають відключати об'єкти другої черги, потім - третьої. Щойно систему вдається стабілізувати, відключення припиняються. Більш того, оскільки обсяг споживання електроенергії швидко змінюється, кількість відключених ліній змінюється теж. Коли в енергосистемі рівень споживання починає знижуватися, наприклад, після проходження пікового періоду, в ній з'являється можливість почати відновлювати постачання, додає Тихонов.

Критичну інфраструктуру не відключають

Однак необхідність тимчасово знизити споживання, може з'явитися будь-коли, а не лише на період пікового використання електроенергії щоранку і щовечора, пояснюють в "ДТЕК Київські електромережі". Так сталося і 12 жовтня - саме тоді, коли кияни скаржилися на недотримання заявленого раніше графіка. Як пояснюють в компанії, для утримання системи тоді необхідно було зранку відключити від постачання всі три черги. Можливість припинити такі обмеження з'явилася у той день лише у другій половині дня.

Проте навіть у той період без електроенергії лишилися далеко не всі. Зокрема, у разі, якщо лінія, до якої під'єднаний конкретний будинок, живить і якийсь об'єкт критичної інфраструктури, наприклад, лікарню, постачання по такій лінії не припиняють - це теж передбачено існуючими графіками, пояснюють в "ДТЕК Київські електромережі".

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Графіки доопрацюють

Наразі "ДТЕК Київські електромережі" працює над створенням більш деталізованого графіка, який би враховував усі фактори, що здатні вплинути на процес тимчасового припинення постачання споживачам. Він має передбачати, що у разі необхідності відключення за конкретною адресою відбуватиметься у конкретний час, а його тривалість дійсно не перевищуватиме чотири години.

"Чому ми не можемо наперед сказати людям - ми не розуміємо, коли нам енергосистема дасть вказівку "знижуватися". Це може статися коли завгодно. Зараз з усіма задіяними особами ми намагаємося більш-менш гнучкий графік зробити, щоб всім було комфортно у такій ситуації. Адже ми не розуміємо, як довго нам з цією ситуацією доведеться жити", - пояснюють в компанії.

Окрім того, в майбутньому йтиметься і про те, щоб переглянути перелік об'єктів, які є в чергах на відключення, з огляду на обсяг їхнього не заявленого, а фактичного споживання, яке могло скоротитися під час війни. Проте найближчими днями це зробити неможливо, зазначають в "ДТЕК Київські електромережі".

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Чому треба економити й надалі

Російські удари упродовж 10 і 11 жовтня стали наймасштабнішою атакою на українську енергетичну інфраструктуру - внаслідок них постраждали до 30 відсотків усіх енергооб’єктів, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. І подібні атаки можуть повторитися, зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Наразі за кілька днів енергетикам вдалося повернути живлення всім українським споживачам, проте економити електроенергію українцям доведеться і надалі.

"Ми заживили всіх споживачів, але це не означає, що ми усунули всі наслідки атак і відновили всі наші об'єкти. Це просто фізично неможливо. Тому ми звертаємося до наших громадян з проханням продовжити економити електроенергію у часи вечірнього та ранкового піків (з 8:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00 - Ред.)", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Як раніше зазначав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, скоротити споживання електроенергії потрібно на 25 відсотків по всій Україні. Економити ресурс він закликав не лише приватних споживачів, а й бізнес - зокрема, вимикати в години пікового навантаження електичну рекламу та інші прилади, які споживають багато струму.

В "ДТЕК Київські електромережі" також закликають бізнес економити разом з користувачами. Проте, як пояснюють в компанії, скорочення споживання не завжди може допомогти і, не виключено, що до відключень доведеться повернутися. "Це одна зі складових, яка допоможе. Енергосистема ж функцонує для всієї країни, і "Укренерго", яка дає нам вказівку, дивиться на ситуацію всієї країни і кожному регіону вказує певний відсоток, на який треба знизити споживання. Якщо нам потрібен той відсоток, який покривається лише за рахунок населення, то дійсно це нам дуже допоможе. Але якщо ситуація стосуватиметься перетоків, інших областей, якщо ми отримаємо розпорядження скорочувати ще більше, то ми все одно не уникнемо відключень", - зазначили в компанії.

Олексій Тихонов, своєю чергою, погоджується, що, оскільки енергосистема України єдина, а певні її об'єкти були виведені з ладу, скорочувати споживання приблизно на 25 відсотків потрібно по всій країні, як і зазначав Шмигаль. Якщо це зроблять лише у Києві - цього буде мало, каже експерт.

Більш того, ситуація може ускладнитися, якщо погода найближчим часом ставатиме дедалі прохолоднішою, попереджає він. Доки опалення в будинках відсутнє, люди почнуть активно використовувати електричні обігрівачі, що різко збільшить навантаження на енергосистему.