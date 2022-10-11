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Київ під час атак у лютому, 2022
На Київ очікує відключення світлаФото: Pierre Crom/Getty Images
СуспільствоУкраїна

У Києві запроваджують аварійні відключення електрики

Ольга Журавльова
7 год. тому

Для балансування енергосистеми у Києві вимикатимуть почергово світло у різних районах. Графіки публікуватимуть кожного дня, відключення може тривати до чотирьох годин.

https://www.dw.com/uk/u-kievi-zaprovadzuut-avarijni-vidklucenna-elektriki/a-63400255

Після ракетних атак РФ у Києві запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії, повідомили в операторі "ДТЕК Київські електромережі".

У компанії пояснили, що через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у столиці та Київській області сформувався певний дефіцит енергопотужності. Тому державна енергокомпанія НЕК "Укренерго" сформувала графіки аварійного відключення електропостачання, які зачеплять значну частину промислових та побутових клієнтів Києва.

"Починаючи з 11 жовтня ми на щоденній основі заздалегідь будемо оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин", - зауважили у "ДТЕК Київські електромережі". У першому оприлюдненому графіку вказаний орієнтовний час відключень по районах Києва - з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00. 

Споживачів закликають не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00.

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Нагадаємо, по Україні зранку понеділка, 10 жовтня, РФ завдала масованих ракетних ударів, а також атакувала із безпілотників-камікадзе багато міст по всій території України. У результаті постраждала низка об'єктів критичної інфраструктури. Обстріли здійснили з районів Каспійського моря, Нижнього Новгорода, Білорусі та Криму по таких містах як Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв та Одеса. 

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