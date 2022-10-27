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Енергетична криза
Обстріли РФ пошкодили електричну інфраструктуру
Обстріли РФ пошкодили електричну інфраструктуру Фото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Обстріли РФ: в Україні посилять обмеження електропостачання

Олександр Куницький
1 год. тому

Через обстріли РФ у центральних областях України сьогодні застосують жорсткіші обмеження в подачі електроенергії. Пів Києва може залишитися без світла, попередили в Yasno.

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Російські війська у ніч на четвер, 27 жовтня, знову обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, було пошкоджене обладнання магістральної мережі української енергетичної системи в центральних областях, повідомляє національна енергетична компанія "Укренерго".

"Щоб запобігти перевантаженню мережі сьогодні зранку диспетчерський центр "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.  

Зазначається, що обмеження споживачів необхідні, щоби зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена російськими обстрілами.

Пів Києва може залишитися без світла

Внаслідок обстрілів енергетична інфраструктура в Київській області зазнала серйозних руйнувань, повідомила компанія-постачальник електроенергії з групи ДТЕК Yasno. Зазначається, що дефіцит електроенергії в Києві може складати 30 відсотків. "Зазвичай Київ споживає 1000-1200 МВт. Наразі орієнтовна наявна потужність складає 600-800 МВт. Тобто майже пів Києва може залишитися без світла", - наголосили в Yasno.

В компанії попередили, що відключення електрики будуть тривалішими та стосуватимуться значно більшої кількості споживачів, а нинішні "графіки ймовірних стабілізаційних відключень наразі неактуальні".

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Жорсткіші обмеження та екстрені відключення електрики

Також на Київщині можливі екстрені відключення електрики на невизначений термін, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram. При цьому він закликав громадян "помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години".

Жорсткіші обмеження в подачі електроенергії стосуватимуться не лише Києва та Київщини, а й Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей, наголосив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Це необхідно, щоб подолати наслідки нічної атаки окупантів на нашу інфраструктуру. Відключення можуть тривати довше ніж чотири години, але енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати систему", - написав він у Telegram.

Українська енергетична інфраструктура перебуває під особливим прицілом російських атак уже третій тиждень поспіль. За даними української влади, руйнувань зазнали близько 40 відсотків об'єктів. Внаслідок цього запроваджують тимчасове обмеження електропостачання в різних областях України. Жителів просять запасатися водою, заощаджувати струм та бути готовими до відключення електроенергії.

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