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Енергетична криза
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (фото з архіву)
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (фото з архіву) Фото: JOHN THYS/AFP
КонфліктиУкраїна

Шмигаль застерігає про "міграційне цунамі" через удари РФ

Олександр Куницький
2 год. тому

Російські удари по критичній інфраструктурі України можуть спровокувати нову хвилю біженців в Європу, перестеріг український прем'єр Денис Шмигаль.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль застерігає від нової масштабної хвилі українських біженців в Європі через російські удари по критичній інфраструктурі країни. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, опублікованому в суботу, 22 жовтня.

 "Якщо не буде електроенергії, не буде опалення й не буде води в Україні, це може спричинити нове міграційне цунамі", - зауважив керівник українського уряду. Шмигаль наголосив, що Росія своїми атаками на цивільну інфраструктуру прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні.

У цьому зв'язку прем'єр закликав надати Україні "мобільне обладнання для виробництва електроенергії та тепла", а також системи для очищення води. Нині, з словами Шмигаля, в України поки ще є паливо для генераторів, "але у разі масштабних збоїв в електро- та теплопостачанні, то знадобиться більше". Тоді ж Україні також знадобиться "імпорт електроенергії" із Заходу, додав він. 

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Водночас Шмигаль закликав Німеччину невідкладно надати Україні боєприпаси для системи протиракетної оборони IRIS-T, яка, за його словами, "вже врятувала дуже й дуже багато людських життів".

Російський ракетний терор енергетики України

Уже другий тиждень поспіль українська енергетична інфраструктура перебуває під особливим прицілом російських атак. За даними української влади, руйнувань зазнали близько 40 відсотків об'єктів. Внаслідок цього вводять тимчасове обмеження електропостачання в різних областях України. Жителів просять запасатися водою, заощаджувати струм та бути готовими до відключення електроенергії.

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Нова хвиля ударів по енергетичній інфрастуктурі України відбулася зранку 22 жовтня. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки масованих атак 10-12 жовтня, зазначили у Національній енергетичній компанії "Укренерго".

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