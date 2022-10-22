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Енергетична криза
Атака на енергетичну інфраструктуру (фото з архіву)
Атака на енергетичну інфраструктуру (фото з архіву)Фото: Pavlo Palamarchuk/ZumaPress/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Нова хвиля ударів по енергетичній інфрастуктурі України

Євгенія Наконечна
10 хв. тому

Російські війська продовжують атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Українським військовим вдалось за ранок суботи збити 18 крилатих ракет.

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Російські війська у суботу, 22 жовтня, знову завдали масованих ударів по українській енергетичній інфрастуктурі Одеської, Кіровоградської, Черкаської, Волинської, Рівненської та Дніпропетровської областей. У Чернівецькій, Чернігівській, Київській та Львівській областях принаймні частину ракет вдалось збити силами ППО.

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Масштаб пошкоджень, завданий українській енергетичній інфраструктурі російськими ракетними ударами у суботу, співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Про це повідомили у Національній енергетичній компанії "Укренерго". У зв'язку з цим наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. У повідомленні зазначається, що ремонтні бригади НЕК "Укренерго" приступлять до відновлення, щойно рятувальники  ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань.

Як пише УНІАН, знеструмлено Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку та Волинську області. Повідомляється про перебої зі світлом у Черкаській та Харківській областях.

Більше половини ракет збито

Українські військові в суботу вранці знищили 18 крилатих ракет російських окупантів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Масований ракетний обстріл території України було націлено на об'єкти критичної інфраструктури в різних областях. "Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555). Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього - 16 пусків", - повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram. Повідомляється, що зенітними ракетними підрозділами ЗСУ та мобільно-вогневими групами знищено 18 з 33 крилатих ракет: 13 Х-101 і п'ять "Калібрів". 

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