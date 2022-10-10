  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Наслідки ракетного удару РФ по центру Києва
Наслідки ракетного удару РФ по центру КиєваФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

В ЄС засудили "огидні удари" РФ по Україні: Це - тероризм

Олена Перепадя
36 хв. тому

У ЄС та Раді Європи виступили із різким засудженням російської ракетної атаки по Україні, яка призвела до цивільних жертв та значних руйнувань.

https://www.dw.com/uk/v-es-zasudili-ogidni-udari-rosii-po-ukraini-ce-terorizm/a-63397176

Невібіркові напади Росії на мирних жителів є воєнними злочинами, наголосив голова Євроради Шарль Мішель після повідомлень про масовані ракетні удари Росії по низці обласних центрів України та Києву у понеділок, 10 жовтня. "Жахливі атаки Росії на Київ та інші міста у всій Україні показують відчай Кремля. Ці невибіркові напади на мирних жителів є воєнними злочинами. Прихильність до підтримки України та притягнення до відповідальності російського режиму - ми обговоримо це з партнерами із G7", - написав Мішель у Twitter.

ЄС підтримуватиме Україну усіма наявними засобами

"Те, що зараз відбувається в Києві, викликає огиду, - написала у соцмережі Twitter спікерка Європарламенту Роберта Мецола. - Це знову показує світові режим, з яким ми маємо справу: режим, який обстрілює без розбору. Такий, що несе жах і смерть дітей".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС підтримуватиме Україну і далі усіма наявними засобами. "Шокована та вражена жорстокими нападами на українські міста. Путінська Росія знову показала світові, за що вона виступає: за жорстокість та терор. Я знаю, що українці залишаться сильними. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, всіма засобами, які у нас є", - написала Фон дер Ляєн у Twitter. 

Додаткову військову підтримку з боку ЄС уже пообіцяв Україні верховний представник ЄС з зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель. Про це він повідомив у Twitter і додав: "Таким діям не місце в XXI столітті. Я найсуворіше засуджую їх". 

Це не помста - це тероризм

Президент Литви Гітанас Науседа підтримав заклик надати Україні ще більше зброї. "Російська жорстокість не має меж. Київ та інші українські міста знову зазнали обстрілів російської армії. Вони націлені на центри міст, житлові будинки, дороги в годину пік. Це державний тероризм у чистому вигляді. Більше зброї Україні, щоб перемогти це зло!" - написав він у Twitter.

Читайте також: Коментар: Чому росіяни не повстають?

"Президент Зеленський щойно повідомив про російські ракетні атаки з очевидною метою також уразити безневинних українських мирних жителів. Це не помста, це тероризм. Я висловив свою огиду і ще раз наголосив на непохитній підтримці Нідерландами України", - написав у Twitter прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив після цього Зеленський, з Рютте було обговорено посилення оборонної підтримки України, а також координацію реакції світу на дії країни-агресора та допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури.

У РЄ зусудили порушення РФ міжнародного гуманітарного права

Водночас лідери Ради Європи закликали Росію до дотримання "забезпечувальних заходів, виданих Європейським судом з прав людини, щодо утримання від нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, зокрема й житлові приміщення". Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич, голова ПАРЄ Тайні Кокс та міністр закордонних справ Ірландії та голова Комітету міністрів Ради Європи Саймон Ковені виступили із заявою, у якій наголосили, що невибіркові атаки Росії "демонструють кричущу неповагу до людського життя і є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права. Підписанти заяви, наголосили, що ці злочини не повинні залишитись безкарними.

"Військова агресія проти України надто довго завдає величезного болю та страждань. Ми закликаємо Росію припинити агресію, виконати свої зобов'язання з міжнародного права та беззастережно піти з усієї території України", - заявили лідери Ради Європи.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

twitter.com
twitter.com
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетних ударів по центру Києва

Внаслідок ракетних ударів вбито 11, поранено 64 людей - ДСНС

Конфлікти
3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Наслідки російської ракетної атаки у Києві, 10 жовтня 2022

Наслідки масованого російського ракетного обстрілу України

Наслідки масованого російського ракетного обстрілу України

Конфлікти
5 год. тому
10 фото
Ізюм, Харківська область

На деокупованій Харківщині готуються до опалювального сезону

На деокупованій Харківщині готуються до опалювального сезону

Політика
8 год. тому
Двері до в'язниці в Білорусі

У СІЗО за пісню українською? Історія білоруської співачки

У СІЗО за пісню українською? Історія білоруської співачки

Політика
9 жовтня 2022 р.
Клініка для пацієнтів з лонгковідом

Після COVID. Як допомагають тим, у кого залишилися симптоми

Після COVID. Як допомагають тим, у кого залишилися симптоми

Панорама
8 жовтня 2022 р.
Центр громадянських свобод

Нобелівська премія миру на трьох - як відреагували в Україні

Нобелівська премія миру на трьох - як відреагували в Україні

Політика
7 жовтня 2022 р.
Очільниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук

Що варто знати про лауреата Нобелівської премії з України?

Що варто знати про лауреата Нобелівської премії з України?

Права людини
7 жовтня 2022 р.
На головну сторінку