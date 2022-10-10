В ЄС засудили "огидні удари" РФ по Україні: Це - тероризм

У ЄС та Раді Європи виступили із різким засудженням російської ракетної атаки по Україні, яка призвела до цивільних жертв та значних руйнувань.

Невібіркові напади Росії на мирних жителів є воєнними злочинами, наголосив голова Євроради Шарль Мішель після повідомлень про масовані ракетні удари Росії по низці обласних центрів України та Києву у понеділок, 10 жовтня. "Жахливі атаки Росії на Київ та інші міста у всій Україні показують відчай Кремля. Ці невибіркові напади на мирних жителів є воєнними злочинами. Прихильність до підтримки України та притягнення до відповідальності російського режиму - ми обговоримо це з партнерами із G7", - написав Мішель у Twitter .

ЄС підтримуватиме Україну усіма наявними засобами

"Те, що зараз відбувається в Києві, викликає огиду, - написала у соцмережі Twitter спікерка Європарламенту Роберта Мецола. - Це знову показує світові режим, з яким ми маємо справу: режим, який обстрілює без розбору. Такий, що несе жах і смерть дітей".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС підтримуватиме Україну і далі усіма наявними засобами. "Шокована та вражена жорстокими нападами на українські міста. Путінська Росія знову показала світові, за що вона виступає: за жорстокість та терор. Я знаю, що українці залишаться сильними. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, всіма засобами, які у нас є", - написала Фон дер Ляєн у Twitter.

Додаткову військову підтримку з боку ЄС уже пообіцяв Україні верховний представник ЄС з зовнішньої та політики безпеки Жозеп Боррель. Про це він повідомив у Twitter і додав: "Таким діям не місце в XXI столітті. Я найсуворіше засуджую їх".

Це не помста - це тероризм

Президент Литви Гітанас Науседа підтримав заклик надати Україні ще більше зброї. "Російська жорстокість не має меж. Київ та інші українські міста знову зазнали обстрілів російської армії. Вони націлені на центри міст, житлові будинки, дороги в годину пік. Це державний тероризм у чистому вигляді. Більше зброї Україні, щоб перемогти це зло!" - написав він у Twitter.

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"Президент Зеленський щойно повідомив про російські ракетні атаки з очевидною метою також уразити безневинних українських мирних жителів. Це не помста, це тероризм. Я висловив свою огиду і ще раз наголосив на непохитній підтримці Нідерландами України", - написав у Twitter прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив після цього Зеленський, з Рютте було обговорено посилення оборонної підтримки України, а також координацію реакції світу на дії країни-агресора та допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури.

У РЄ зусудили порушення РФ міжнародного гуманітарного права

Водночас лідери Ради Європи закликали Росію до дотримання "забезпечувальних заходів, виданих Європейським судом з прав людини, щодо утримання від нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, зокрема й житлові приміщення". Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич, голова ПАРЄ Тайні Кокс та міністр закордонних справ Ірландії та голова Комітету міністрів Ради Європи Саймон Ковені виступили із заявою, у якій наголосили, що невибіркові атаки Росії "демонструють кричущу неповагу до людського життя і є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права. Підписанти заяви, наголосили, що ці злочини не повинні залишитись безкарними.

"Військова агресія проти України надто довго завдає величезного болю та страждань. Ми закликаємо Росію припинити агресію, виконати свої зобов'язання з міжнародного права та беззастережно піти з усієї території України", - заявили лідери Ради Європи.