Енергетичний фронт: як українці економлять електроенергію

Від 20 жовтня в Україні запроваджується тотальне заощадження електроенергії. Енергетики просять людей до мінімуму знизити її споживання, особливо у часи пікових навантажень, аби швидше відновити пошкоджену російськими обстрілами енергоінфраструктуру. "Ворог знову зруйнував генеруючі об‘єкти енергетики. Прошу поставитись до цього серйозно. З 7:00 до 23:00 години необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити слід готуватися до тимчасових відключень", - написав напередодні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму офіційному Telegram-каналі.

Від світлофорів до підприємств: економлять на всьому

З 20 жовтня у деяких областях ввели обмеження на споживання електрики для промисловості. У Києві, Полтаві, Тернополі, Вінниці та інших містах частина електротранспорту не вийшла на маршрути. Місцева влада деяких міст замінила тролейбуси автобусами, відключили світлофори, вуличне освітлення. У Харківському метро збільшили інтервали курсування потягів. Незважаючи на це, національна енергетична компанія "Укренерго" була змушена тимчасово обмежити подачу електроенергії у Харківській, Сумській та Полтавській областях. "Через різке збільшення рівня споживання електроенергії диспетчерський центр "Укренерго" змушений запровадити тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії", - повідомили в компанії.

Усі ці вимушені заходи є наслідком масованого удару ракетами та дронами-камікадзе по українських енергетичних об’єктах, які Росія завдавала, починаючи від 10 жовтня. В результаті цих обстрілів було пошкоджено близько 30 відсотків енергоінфраструктури в Україні, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. "Російські атаки на енергетичну інфраструктуру тривають. Вони намагаються пошкодити всі ланки постачання електроенергії - генерацію, підстанції, електромережі", - цитує слова Галущенка пресслужба міністерства енергетики.

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Дефіцитні трансформатори шукають по всій Європі

Що саме і де зруйновано з міркувань безпеки українська влада не повідомляє. Натомість експерти відзначають, що найслабшою ланкою української енергосистеми є саме об’єкти видачі та розподілу потужностей, а саме трансформатори, підстанції, перетворювачі та високовольтні мережі. Тому російська армія цілить саме туди. "Росіяни здебільшого обстрілюють не генерацію, а цілеспрямовано б’ють конкретно по незахищеним підстанціям видачі потужності в мережу", - пояснює директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, якщо сумарно енергетичний комплекс України може видавати близько 50 ГВт, то сьогодні пошкоджено, знаходиться в окупації чи в зоні бойових дій близько 11 ГВт. "У години пікових навантажень ми потребуємо близько 13 ГВт. Тобто запас потужності у нас є і великий, але проблема в тому, що зруйновані системи видачі й доставки електроенергії споживачеві", - каже Омельченко.

В "Укренерго" запевняють, що сформували запас обладнання для швидкого ремонту високовольтної енергомережі, а країни ЄС допомагають з пошуком необхідних деталей для ремонту, яких бракує. Водночас, як каже український експерт з енергетики Роман Федорченко, наразі у Європі знайти специфічне обладнання для відновлення підстанцій та трансформаторів стало складніше. "Якщо запаси високовольтних кабелів в Україні є, то знайти потужні трансформатори дуже складно, адже їхнє виробництво є дуже обмеженим", - каже Федорченко. Він розповів, що при будівництві високовольтної підстанції параметри трансформаторів закладаються суто під замовника. "Виробляють дуже довго і не тримають їх у запасі. Зараз на особистих зв’язках йде пошук трансформаторів Європою - Польща, Болгарія, Німеччина, де є енергооб’єкти, що будувалися ще в рамках співпраці з СРСР, аби взяти звідти хоч якесь обладнання", - каже Федорченко. За його словами, європейські країни, розуміючи ризики агресії з боку Росії для них, не так вже й охоче діляться запасами дефіцитного обладнання.

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Потрібна ревізія енергоспоживання

Зараз українців настійливо просять свідомо підходити до споживання електроенергії: не вмикати бойлери, пральні та посудомийні машини, праски без зайвої потреби, особливо у години пік. Добровільне скорочення споживання електроенергії хоча б на 20 відсотків допоможе стабілізувати роботу української енергосистеми після масованих російських обстрілів, каже міністр енергетики Герман Галущено. "У перші дні масованих російських ракетних атак добровільне скорочення споживання становило в середньому 10 відсотків. Але атаки ворога продовжуються й енергосистема потребує більшого розвантаження", - зазначив міністр в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Засновник платформи "Misto Energy" Микола Політикін радить кожній родині зробити ревізію свого енергоспоживання на день. "Порахуйте, скільки ви можете зекономити вже зараз вимкнувши електрокавоварку, електробойлер, комп'ютер, посудомийку, фен. Перевірте чи всі у вас лед-лампи, періть, заряджайте електромобіль, телефони тільки вночі. Не користуйтесь ліфтом, якщо це можливо, бо це не лише корисно для здоров’я - у ліфті через перебої є великий ризик застрягнути надовго", - наголошує Політикін. При цьому він вважає, що на "патріотичній свідомості" українців довго економити електроенергію не вдасться, тому уряду вже зараз потрібно стимулювати людей встановлювати двозонні лічильники "день/ніч" з диференційованим тарифом на електроенергію, аби споживачі споживали більше електроенергії саме вночі.

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Включення опалення не врятує ситуацію

Попри заклики уряду та експертів до українців економити електроенегію енергетики констатують збільшення її споживання. Це обумовлено різким похолоданням в Україні, через яке люди включили електроприлади для обігрів. Аби нівелювати цей стрибок енергоспоживання влада Києва вирішила почати опалювальний сезон. "Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили, виходячи насамперед з погодних умов - поступове похолодання та низьку температуру вночі. Також важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію, щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Володимир Омельченко з Центру Разумкова вважає таке рішення хибним, адже газ, який спалюється для виробництва теплової енергії, може буди в дефіциті у лютому, коли в Україні традиційно морозна погода. Крім того, ще залишається незрозумілою ситуація з відновленням пошкоджених енергооб’єктів. Омельченко вважає, що включення опалення треба було б відкласти на два тижні - допоки не відремонтують енергомережі. "Краще зараз працювати з людьми і пояснювати, що ще не критично холодно, тепліше одягайтесь, рухайтесь, гуляйте, пийте гарячий чай, але не включайте опалення чи електрообігрівач. Бо у нас не достатньо газу. Якщо не зараз, то будемо мерзнути в лютому ", - сказав Омельченко в коментарі DW.