Лікарні мають бути готовими до повного блекауту - МОЗ

Наразі всі медичні заклади, які надають стаціонарну та екстрену допомогу, забезпечені генераторами, проте вони мають бути готовими до роботи у умовах відсутності електроенергії, заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Кожен український медичний заклад має перелаштувати систему та бути готовим до роботи в умовах повного блекауту. Вони мають бути забезпечення теплом, водопостачанням та додатковими альтернативними джерелами живлення, йшлося на нараді у міністерстві охорони здоров'я, повідомила пресслужба МОЗ у суботу, 19 листопада.

"Наразі всі медичні заклади, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, забезпечені генераторами. Ми маємо бути готовими до найгірших сценаріїв, коли світла може не бути по кілька днів, а лікарні повинні продовжувати функціонувати" - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, додавши, що за блекаутів лікарні також виконуватимуть роль "пунктів незламності", які допомагають людям зігрітися і підзарядити телефони.

Він наголосив: до зими відомство почало готуватися ще влітку, забезпечуючи лікарні генераторами та супутниковими системами Starlink. Наразі ж МОЗ і Світовий банк розпочали проєкт із закупівлі додаткових 1100 генераторів для українських лікарень. Ще 170 генераторів для медзакладів має надати Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ), повідомив Ляшко.

Відключення можуть тривати днями

Після останніх масованих ракетних ударів Росії з ладу виведена майже половина енергетичної системи України, повідомив днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, якщо обстріли енергетичної інфраструктури продовжаться - кількість і тривалість відключень осель українців від електроенергії може збільшитись.

Національна енергетична компанія "Укренерго" вже заявляла, що через значні руйнування змушена обмежувати споживання електроенергії до 40 відсотків по всій Україні.

Скоротити обсяг відключень наразі неможливо, каже виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, ситуація хоч і контрольована, але дуже складна. В деяких регіонах відключення електроенергії можуть тривати днями, а включатимуть її на дуже обмежений час. "На жаль, кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення, - дві-три години максимум", - сказав виконавчий директор ДТЕК.

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