Лікарні мають бути готовими до повного блекауту - МОЗ
Степан Смишляєв | Дар'я Нинько
2 год. тому
Наразі всі медичні заклади, які надають стаціонарну та екстрену допомогу, забезпечені генераторами, проте вони мають бути готовими до роботи у умовах відсутності електроенергії, заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
https://p.dw.com/p/4Jo5c
Реклама
Кожен український медичний заклад має перелаштувати систему та бути готовим до роботи в умовах повного блекауту. Вони мають бути забезпечення теплом, водопостачанням та додатковими альтернативними джерелами живлення, йшлося на нараді у міністерстві охорони здоров'я, повідомила пресслужба МОЗ у суботу, 19 листопада.
"Наразі всі медичні заклади, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, забезпечені генераторами. Ми маємо бути готовими до найгірших сценаріїв, коли світла може не бути по кілька днів, а лікарні повинні продовжувати функціонувати" - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, додавши, що за блекаутів лікарні також виконуватимуть роль "пунктів незламності", які допомагають людям зігрітися і підзарядити телефони.
Він наголосив: до зими відомство почало готуватися ще влітку, забезпечуючи лікарні генераторами та супутниковими системами Starlink. Наразі ж МОЗ і Світовий банк розпочали проєкт із закупівлі додаткових 1100 генераторів для українських лікарень. Ще 170 генераторів для медзакладів має надати Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ), повідомив Ляшко.
Скоротити обсяг відключень наразі неможливо, каже виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, ситуація хоч і контрольована, але дуже складна. В деяких регіонах відключення електроенергії можуть тривати днями, а включатимуть її на дуже обмежений час. "На жаль, кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення, - дві-три години максимум", - сказав виконавчий директор ДТЕК.