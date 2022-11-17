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Енергетична криза
Через пошкодження енергосистеми в Україні є проблеми з енергопостачанням
Через пошкодження енергосистеми в Україні є проблеми з енергопостачаннямФото: Daniel Ceng Shou-Yi/Zumapress/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ДТЕК попереджає про можливу відсутність світла кілька днів

Анастасія Шепелева
1 год. тому

За словами виконавчого директора компанії, удари РФ настільки пошкодили енергосистему, що деякі регіони можуть перебувати без електроенергії по кілька днів.

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Після останніх російських ракетних ударів по Україні в середньому 40 відсотків споживачів залишилися без електропостачання. Скоротити обсяг відключень наразі неможливо через значні пошкодження інфраструктури, заявив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук у ефірі національного марафону у четвер, 17 листопада.

За його словами, ситуація хоч і контрольована, але дуже складна. "Росіяни завдали дуже серйозної шкоди об’єктам передачі – підстанціям, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей в центрі і на заході", - розповів Сахарук. Крім того, росіяни влучили влучили в одну з теплоелектростанції, що призвело до припинення її роботи.

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Як наслідок, в деяких регіонах можуть не виключати електроенергію за графіком, а включати – на дві-три години, попереджає Сахарук. У відповідь на уточнююче запитання журналістки про те, як довго може бути відсутнє енергопостачання, Сахарук заявив, що може йтися про дні.

"Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а, на жаль, в деяких, навіть багатьох, -  про планові включення електроенергії. І, на жаль, кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення, - дві-три години максимум", - сказав виконавчий директор ДТЕК.

Світла не буде до масштабного ремонту

За його словами, такі обмеження триватимуть доти, доки не почнуться масштабні відновлювальні роботи – ремонт та установка обладнання. Наразі ж енергетики частково здійснили технічні перемикання, проводиться розбір завалів та зруйнованого обладнання. В деяких випадках перед початком таких робіт потрібно провести ще і розмінування території, зазначив Сахарук.

Зранку 17 листопада Росія знову випустила по Україні 18 крилатих ракет та запустила п'ять безпілотників. Пошкоджень зокрема зазнали об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі Харківщини, на Одещині, а також промислове підприємство та житлові будинки у Дніпрі. За останніми даними, внаслідок ракетного удару по Дніпру поранень зазнали 23 людини.

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