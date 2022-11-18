Майже половина енергосистеми України пошкоджена - Шмигаль

Через російські удари по енергетичній інфраструктурі України масштаби відключень електроенергії збільшуються. Подекуди вони можуть тривати днями.

Внаслідок останніх масованих ракетних ударів Росії з ладу виведена майже половина енергетичної системи України, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у п'ятницю, 18 листопада.

"Росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв’язку, - сказав він. - Тільки протягом 15 листопада Росія випустила по українським містам близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу".

Прем'єр наголосив, що за таких обставин Україна потребує додаткової підтримки з боку партнерів: як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

Після перших масованих обстрілів РФ енергетичної інфраструктури, які сталися 10 жовтня, повідомлялося про пошкодження 30 відсотків енергетичної системи України, а після атак 31 жовтня - вже про 40 відсотків.

Відключення електроенергії можуть тривати днями

На засіданні уряду у п'ятницю Денис Шмигаль підкреслив: якщо обстріли енергетичної інфраструктури продовжаться - кількість і тривалість відключень осель українців від електроенергії може збільшитись. Напередодні національна енергетична компанія "Укренерго" вже заявила, що через значні руйнування змушена обмежувати споживання електроенергії до 40 відсотків по всій Україні.

"Лише 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергооб’єктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі з західних регіонів на схід, тобто по всій країні", - повідомила компанія в Facebook.

Скоротити обсяг відключень наразі неможливо, повідомив виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, ситуація хоч і контрольована, але дуже складна. В деяких регіонах відключення електроенергії можуть тривати днями, а включатимуть її на дуже обмежений час. "На жаль, кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення, - дві-три години максимум", - сказав виконавчий директор ДТЕК.

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Українці можуть ввозити генератори без мита

Денис Шмигаль також нагадав, що уряд раніше ухвалив рішення, яке звільняє від сплати податку на додану вартість (ПДВ) та ввізного мита на товари, що покращують енергозабезпечення. Однак фізичні особи скаржаться на те, що в них виникають труднощі з безмитним ввезенням цих товарів. "Нібито дія рішення Уряду не розповсюджується на фізичних осіб. Це не так. Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну необхідні йому генератори та зарядні станції", - наголосив прем'єр.

Він також порадив українцям, які стикатимуться з перешкодами на митниці, негайно звертатися на гарячу лінію Служби безпеки України.