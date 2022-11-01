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Енергетична криза
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив про пошкодження 40 відсотків енергетичної інфраструктури.Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

РФ пошкодила 40 відсотків енергосистеми України - Зеленський

Степан Смишляєв
2 год. тому

Україна потребує допомоги ЄС для відновлення, а РФ має понести покарання за заподіяну шкоду, наголошують в Києві. В Єврокомісії обіцяють прискорити надання фінансової, технічної та практичної підтримки.

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Після останніх масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру України, рівень її пошкодження становить вже близько 40 відсотків. Постраждали, зокрема гідроелектростанції, теплові електростанції та електроцентралі, повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з комісаркою Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон у вівторок, 1 листопада, в Києві.

Після попередніх масованих обстрілів РФ повідомлялося про пошкодження 30 відсотків енергетичної системи України. Президент закликав Європейську комісію координувати залучення допомоги з боку країн ЄС для забезпечення енергобезпеки України та відновлення інфраструктури. Він знову запропонував створити платформу для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на зразок контактної групи з оборонної допомоги в форматі "Рамштайн".

В свою чергу Сімсон зауважила, що, ставши свідком масштабних руйнувань в Україні, докладатиме всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної і практичної допомоги, яка має надходити з усіх можливих джерел: інституцій ЄС, країн-членів, міжнародних партнерів, приватних донорів.

Вона додала, що для заміни і ремонту об'єктів енергетики Україні необхідне спеціальне устаткування та інструменти. "Кошти - лиш одна складова виклику, інші полягають в тому, аби знайти і швидко доставити потрібне обладнання (…) Запевнила президента Зеленського, що ми звертаємося до партнерів, аби допомогти з необхідною цільовою підтримкою", - повідомила єврокомісарка в Twitter після зустрічі.

Санкції за обстріли

Під час візиту в Київ Сімонс разом з міністром енергетики України Германом Галущенком також взяла участь в діалозі високого рівня "Стратегічне енергетичне партнерство Україна-ЄС", в рамках якого, йшлося, зокрема про притягнення РФ до відповідальності за обстріли об'єктів енергетики.

"Міністр наголосив, що такі обстріли енергетичної інфраструктури не можуть залишатися безкарним. Має бути розроблено систему санкцій, які можуть бути негайно застосовані у разі подальших масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та терору цивільного населення", - йдеться в повідомленні міністерства енергетики.

В свою чергу президент України закликав запровадити цінові обмеження на російський газ на додачу до обмежень на нафту, та обмежити постачання російського скрапленого газу до країн ЄС у межах наступного санкційного пакету.

Україна готова надати доступ до ПСГ

В рамках діалогу високого рівня обговорювалась і підготовка до зими з боку ЄС. Сімонс зазначила, що хоча зима і буде досить складною, але Європа пройде її завдяки накопиченому у сховищах газу, а також енергозберігаючим заходам. Водночас вже наступну зиму країни ЄС мають пройти, повністю відмовившись від російського газу.

Галущенко запропонував європейським країнам на тлі зниження цін на газовому ринку використати можливості українських підземних газових сховищ (ПСГ) для закачування додаткових обсягів газу. "Ми готові запропонувати європейським партнерам 15 мільярдів кубометрів резервних потужностей українських ПСГ за вигідними тарифами", - наголосив він.

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