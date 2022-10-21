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Енергетична криза
Газ
Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Енергетична суперечка: лідери ЄС домовились шукати компроміс

Олег Соколенко | Євгенія Наконечна
8 хв. тому

Лідери Євросоюзу не домовилися про встановлення обмежень цін на газ, але домовилися продовжувати пошук компромісу для стримування зростання цін на енергію - на основі пропозицій Єврокомісії.

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Учасники дводенного саміту Європейського Союзу, який стартував 20 жовтня в Брюсселі, домовилися продовжувати працювати над механізмами стримування росту цін на енергію. Про це в п'ятницю, 21 жовтня, повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Обговорення енергетичної проблеми затягнулося до глибокої ночі. "Єдність і солідарність взяли гору", - написав Мішель у Twitter.

Роботу продовжать на основі рекомендацій Європейської комісії, яка пропонує створити єдину систему закупівель газу європейськими країнами та запровадити нову формулу для обчислення ціни на скраплений газ, яка враховувала б різке зниження постачання трубопроводами з Росії. Для обговорення цих заходів наступного тижня зустрінуться міністри енергетики країн Євросоюзу.

Стелі цін на газ у Євросоюзі поки не буде

Швидке рішення для приборкання росту цін на енергію лідерам ЄС знайти не вдалося. Частина країн, наприклад Бельгія та Франція, пропонували встановити стелю цін на газ, який європейські компанії закуповують на світовому ринку. Інша група країн, до якої входять Німеччина та Угорщина, ставляться до ідеї скептично, побоюючись, що імпортери просто відмовляться продавати газ Європі за штучно обмеженою ціною.

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що "напружено працював" із канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), щоб досягти прориву у вирішенні конфлікту. Наступного тижня вони знову обговорять це питання в Парижі.

У свою чергу Шольц зазначив, що суперечки ведуться виключно навколо методів, а бажаний результат єдиний для всіх. "Ціни на газ, на нафту, на вугілля мають знизитися, ціни на електрику мають знизитися, і досягнення цієї мети потребує спільних зусиль усіх нас у Європі", - цитує його Associated Press. Підсумки першого дня саміту він оцінив як "прогрес" у вирішенні енергокризи.

Берлін має свій план обмеження цін на енергію

У Німеччині з березня 2023 року можуть запровадити обмеження максимальної ціни на газ, який продається приватним споживачам та підприємствам для опалення приміщень, а також для вироблення електроенергії. На фінансування цього плану нымецький уряд збирається взяти протягом найближчих двох років 200 мільярдів євро кредитів.

Бідніші країни Євросоюзу побоюються, що це призведе до порушення умов конкуренції в Європі. Вони вимагають створення загальноєвропейського фонду, який фінансується з бюджету ЄС, для компенсації витрат на енергію, як у випадку з фондом боротьби з наслідками пандемії коронавірусу. Однак це навряд станеться, вважає експерт аналітичного центру European Policy Centre Філіп Лаусберг. "Дуже складно фінансувати стелю цін на газ на загальноєвропейському рівні. Особливо багаті країни, як Німеччина, не мають ентузіазму виділяти ЄС ще більше грошей", - сказав він в інтерв'ю DW.

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