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Фото: MiS/imago images
ПолітикаЄвропа

У ЄС не домовилися про обмеження ціни на газ

Анастасія Шепелева
2 год. тому

На неформальній зустрічі міністрів енергетики країнам ЄС не вдалося досягти консенсусу щодо обмеження ціни на газ. Наступного тижня Брюссель винесе пропозицію щодо спільних закупівель палива.

https://www.dw.com/uk/u-es-ne-domovilisa-pro-obmezenna-cini-na-gaz/a-63420124

Міністри енергетики держав членів ЄС у середу, 12 жовтня, не досягли згоди щодо обмеження ціни на газ на неформальній зустрічі, скликаній для ухвалення проблеми високих цін на паливо.

Після зустрічі у Празі комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що все ще незрозуміло, чи є достатня підтримка країн для запровадження обмеження ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії.

Натомість, за її словами, вже наступного тижня Брюссель оприлюднить пропозиції щодо початку спільної купівлі газу протягом кількох місяців і розробки альтернативного орієнтиру ціни на газ в межах заходів з приборкання росту цін на енергоносії.

Міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела заявив, що міністри погодилися розпочати спільну закупівлю газу наступного літа, і що Чеська Республіка, яка головує в ЄС, скличе екстрену зустріч міністрів у листопаді, щоб затвердити майбутні пропозиції.

"Я твердо вірю, що сьогоднішня зустріч допомогла подолати розбіжності у поглядах між державами-членами", - наголосив Сікела.

Ціни зросли на 90 відсотків

Через те, що нинішні ціни на газ майже на 90 відсотків вищі, ніж рік тому, більшість країн ЄС прагнуть встановити граничну ціну на паливо, але їм важко досягти згоди щодо того, в якій формі це має бути – чи то обмеження ціни на весь газ, або ж трубопровідний газ, чи лише на газ, який використовується для виробництва електрики.

Як пише Reuters, Німеччина та Нідерланди підтримують запровадження альтернативної базової ціни на газ, спільну закупівлю газу та переговори про зменшення цін з неросійськими постачальниками, а також більш жорсткі цілі щодо економії газу цієї зими.

Інші країни, зокрема Франція, Бельгія та Італія, закликають до обмежень граничної ціни на газ. Водночас Іспанія та Португалія ще у червні вдалися до такого кроку щодо палива, яке використовується для виробництва електроенергії. Хоча це допомогло їм стримати місцеві ціни на електроенергію, інші держави-члени побоюються, що такий крок спричинить зростання попиту на газ у всьому ЄС.

Зростання цін на газ в ЄС виникло через скорочення поставок палива з РФ у відповідь на запроваджені Заходом санкції проти Росії за розв'язану в Україні війну.

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