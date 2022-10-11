У ФРН представили план допомоги споживачам при оплаті за газ

Німецький план передбачає одноразову виплату субсидії споживачам в грудні 2022 року і введення зниженої ціни на газ із березня 2023 по квітень 2024 року.

У Німеччині в понеділок, 10 жовтня, представили двоступеневий план щодо пом'якшення наслідків різкого зростання цін на газ для споживачів.

Як пояснила Вероніка Ґрімм (Veronika Grimm) - голова експертної комісії, яка підготувала цей проєкт, - на першому етапі, у грудні 2022 року, держава повинна буде повністю компенсувати витрати на очікуваний за цей місяць рахунок за газ, орієнтуючись на суму, яку споживач сплатив за газ у вересні. Ця виплата, своєю чергою, має стати "фінансовим містком на шляху до запровадження "гальма" для ціни на газ", - зазначила економістка.

На другому етапі реалізації плану, з березня 2023 року по квітень 2024 року, для 80 відсотків від очікуваного обсягу споживання газу ціну знизять до 12 центів за кіловат-годину. За енергію понад цей обсяг споживачеві доведеться розплачуватися за вказаною в договорі з постачальником ціною.

За словами Вероніки Ґрімм, яка також є членкинею Ради економічних експертів при уряді Німеччини, цей проєкт має дві мети: полегшення тягаря для споживачів і створення стимулу для економії газу. "Я думаю, що експертна комісія розробила гарну і водночас досяжну пропозицію", - додала вона.

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Субсидії на оплату газу для промисловості

Для промислових компаній, тобто клієнтів із високим споживанням газу та спеціальними контрактами, обсяг блакитного палива, що оплачуватиметься за зниженою ціною, буде еквівалентний 70 відсоткам від їхнього споживання у 2021 році. За цей обсяг газу з компаній стягуватиметься ціна в сім центів за кіловат-годину. За обсяги газу, витрачені понад цю норму, здійснюватиметься оплата за ринковою ціною. Очікується, що під дію такого принципу розрахунку в Німеччині потраплять близько 25 тисяч підприємств.

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Як пояснили експерти, загальна вартість реалізації двоступеневого плану становитиме 91 мільярд євро. З них 66 мільярди євро підуть на субсидії домогосподарствам і малому бізнесу і 25 мільярдів євро - на пом'якшення фінансового навантаження на великі промислові підприємства.

При цьому з отриманих субсидій доведеться заплатити податки. Тож фактична вартість програми для німецької держави виявиться дещо нижчою.