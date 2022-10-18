Диверсифікація як ключ до енергетичної безпеки

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час візиту на енергетичні об´єкти у місті Любмін Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Позаду у федерального уряду у Берліні неспокійні тижні. Газогін "Північний потік", який перебував у стані клінічної смерті, тепер остаточно лежить мерцем на дні Балтійського моря. Намагаючись гарантувати енергетичну безпеку Німеччини, уряд націоналізував найбільшого газопостачальника країни компанію Uniper. Візити міністра економіки Габека і канцлера Шольца до Об'єднаних Арабських Еміратів звершилися підписанням угоди про постачання скрапленого газу. Ця угода у нинішній ситуації вкрай доречна і своєчасна, але уряду не можна розслаблятися і втрачати темп, якщо Берлін не хоче відстати від стрімкого розвитку подій.

Багато років хибних рішень

Німеччина постала перед небаченою енергетичною кризою. Ніхто не міг передбачити, з якою вражаючою швидкістю розвиватимуться події 2022 року. Але не треба і забувати, що причина цих стрімких перетворень полягає у тому, що нам доводиться надолужувати те, що ми проґавили за багато років.

Коментар німецького відставного дипломата Томаса Матусека Фото: Thomas Matussek

Обертаючись назад, може здатися абсурдним, що Німеччина тривалий час майже повністю залежала від одного-єдиного постачальника газу. Будь-який експерт з енергетики може пояснити, що майбутнє енергозабезпечення має складатися з широкого арсеналу різних джерел енергії. Різні енергоносії будуть використовуватися у різних сферах: водень у важкій промисловості, електроенергія з відновлюваних джерел - для широкого загалу споживачів. Тому дивно, що Німеччина у своїй енергетичній політиці ігнорувала розвиток відповідних альтернативних технологій і не робила потрібною мірою ставку на диверсифікацію.

Тепер настав час усвідомити реалії: нам треба відпрацьовувати всі доступні шляхи енергозабезпечення, одного великого постачальника доведеться замінити багатьма альтернативними. Крім того, уряд не має випустити з виду проголошену раніше мету нейтралізувати надлишкові викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Диверсифікація замість залежності

У цьому контексті орієнтація уряду на ринки скрапленого газу, як це робить більшість країн Європи, є неабияким викликом. Скраплений газ є чистішим за нафту і вугілля; це недешеве, але практичне розв'язання короткострокових проблем енергозабезпечення Німеччини. Воно дозволить створити розгалужену мережу постачальників, що підвищить безпеку поставок. Згідно з домовленістю з ОАЕ, які стають дедалі важливішим постачальником енергоносіїв для Європи, державна компанія Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) до кінця року поставить німецькому енергоконцерну RWE першу партію скрапленого газу у 137 тисяч кубометрів. Цьому передували подібні за масштабами угоди з Австралією, Катаром і США.

Канцлер Олаф Шольц під час зустрічі з президентом ОАЕ Шейхом Могамедом бін Заєдом Аль-Наяном Фото: UAE Presidential Court via REUTERS

Ці угоди однозначно є кроками у слушному напрямку - диверсифікації. Не останньою чергою й тому, що вони віддзеркалюють і партнерські відносини Німеччини у сфері відновлюваних джерел енергії. Принцип простий - газ зараз, відновлювана енергія - у близькому майбутньому. Раніше цього року, зокрема, було підписано угоду з Австралією, аби пришвидшити забезпечення воднем. Згодом, у вересні, німецький Uniper підписав з австралійським енергоконцерном Woodside угоду про постачання скрапленого газу. Ставка на короткострокове забезпечення скрапленим газом і довгострокову співпрацю у сфері відновлюваної енергії є розумною. Адже ці види енергії взаємодоповнюють один одного, що є запорукою побудови диверсифікованої системи енергозабезпечення.

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Звісно, необов'язково треба було чекати такої кризи, аби до цього прийти. Часи нині буремні, але уряд вживає правильних заходів. Забезпечення меншими, але більш надійними партнерами, які в змозі гарантувати нашу енергобезпеку, не ставлячи під загрозу наші цілі у питаннях захисту клімату - ще рік тому про це доводилося хіба що мріяти, але вже нині це поступово стає реальністю. Такою переламною може бути криза.

Томас Матусек (Thomas Matussek) - колишній дипломат. Він був послом Німеччини у Великобританії, працював у структурах ООН та в Індії. У складі двох урядів від очолював штаб у міністерстві закордонних справ.

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