Зеленський хоче створити "фінансовий Рамштайн" для України

Володимир Зеленський закликав Євросоюз допомогти Україні покрити дефіцит державного бюджету в 38 мільярдів доларів на 2023 рік. У ЄС розглядають можливість надавати Україні по 1,5 мільярда євро щомісяця.

Президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників конференції з питань відновлення України у Берліні у вівторок, 25 жовтня, закликав Європейський Союз створити аналог "формату Рамштайн" (контактної групи з питань оборони України. - Ред.) для фінансової підтримки Києва.

"Я вірю, що вже зараз можемо ухвалити рішення про заснування "фінансового Рамштайну" для підтримки нашої спільної стабільності - за аналогією з "оборонним Рамштайном", який уже функціонує", - сказав він. Український лідер запропонував ЄС надати більш системного характеру підтримці України шляхом створення фінансової координаційної платформи, яка об'єднає й скерує зусилля, спрямовані на відбудову України після бойових дій.

Він нагадав, що Київ вже розробив план першочергових кроків у відбудові Fast Recovery Plan на 17 мільярдів доларів. Йдеться про негайну відбудову, насамперед лікарень, шкіл, критичної транспортної та енергетичної інфраструктури, житла. "Ми поки не отримали жодного цента на реалізацію Fast Recovery! Я прошу вас наблизити необхідні рішення", - сказав Зеленський. Для пришвидшення процесу залучення партнерів до відбудови у листопаді запрацює Фонд відновлення України. Його наглядова рада на 75 відсотків складатиметься з представників країн-донорів.

Зеленський також закликав партнерів допомогти з покриттям дефіциту державного бюджету України на 2023 рік. Йдеться про 38 мільярдів доларів, що складає приблизно 20 відсотків від валового внутрішнього продукту (ВВП). Реалізувати таке завдання, за його словами, можуть допомогти Міжнародний валютний фонд та інші фінансові інституції.

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ЄС планує давати Україні по 1,5 мільярда євро щомісяця

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила під час під час конференції з питань відновлення, що Брюссель веде перемовини з країнами-членами щодо виділення щомісячної фінансової підтримки Україні у розмірі 1,5 мільярда євро. Таким чином, у 2023 році загальна допомога може становити 18 мільярдів євро.

За її оцінками, для покриття поточних витрат Україні потрібно від трьох до п'яти мільярдів євро на місяць. "Потрібна надійна підтримка ЄС, наших друзів у США і, звичайно, міжнародних фінансових інституцій. Я вважаю, що це буде правильно, якщо Євросоюз візьме на себе справедливу частку", - сказала вона.

Наразі ЄС і європейські фінансові інституції надали Києву фінансову допомогу на понад 19 мільярдів євро, не враховуючи військову підтримку, зазначила глава Єврокомісії. За оцінками Світового банку, на відновлення України знадобиться 350 мільярдів євро. Фон дер Ляєн наголосила, що зусилля Брюсселя з відновлення України мають розроблятися з урахуванням політики руху Києва до членства в ЄС.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість виділяти Україні 1,5 мільярда доларів щомісяця для підтримки її фінансового становища доки триває війна, розв'язана Росією.

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