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Покривати дефіцит держбюджету України на 2023 рік уряд планує за рахунок допомоги США, МВФ і ЄС.Фото: Fotolia
ЕкономікаУкраїна

Рада затвердила проєкт держбюджету-2023 у першому читанні

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Розгляд проєкту державного бюджету України на 2023 рік у другому читанні планується цього місяця.

https://www.dw.com/uk/rada-zatverdila-proekt-derzbudzetu-na-2023-rik-u-persomu-citanni/a-63373866

Верховна Рада України затвердила у п'ятницю, 7 жовтня в першому читанні проєкт державного бюджету на 2023 рік, повідомляється на сайті парламенту. Це перший держбюджет в умовах воєнного стану в історії України.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, розгляд проєкту держбюджету в другому читанні запланований теж на жовтень.

Майже половина видатків - на оборону 

Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік 13 вересня. Видатки на фінансування сектору безпеки та оборони в уряді пропонують збільшити вчетверо порівняно з поточним роком. Вони мають скласти 45 відсотків від усіх видатків бюджету - 1,14 трильйона гривень. Це майже 18 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП).

Зокрема, 564 мільярди гривень планується спрямувати на грошове забезпечення військовослужбовцям, близько 300 мільярдів гривень - на створення, закупівлю й модернізацію озброєння та військової техніки, 20,3 мільярда гривень - на продукти харчування, 1,8 мільярда гривень - на будівництво і придбання житла.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Збройні сили України Київ фінансує та фінансуватиме самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів.

Дефіцит бюджету сягне 38 мільярдів доларів

Дефіцит держбюджету України в 2023 році сягне 38 мільярдів доларів. Це близько 20 відсотків ВВП країни. Покрити його уряд планує за рахунок допомоги Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.

Загалом у наступному році Україна планує залучити на фінансування дефіциту держбюджету та відновлення 51,5 мільярда доларів.

Середній курс гривні на 2023 рік закладений в проєкті на рівні 42 гривні за долар. 

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