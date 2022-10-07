Рада затвердила проєкт держбюджету-2023 у першому читанні

За даними народного депутата Ярослава Железняка, розгляд проєкту держбюджету в другому читанні запланований теж на жовтень.
Майже половина видатків - на оборону
Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік 13 вересня. Видатки на фінансування сектору безпеки та оборони в уряді пропонують збільшити вчетверо порівняно з поточним роком. Вони мають скласти 45 відсотків від усіх видатків бюджету - 1,14 трильйона гривень. Це майже 18 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП).
Зокрема, 564 мільярди гривень планується спрямувати на грошове забезпечення військовослужбовцям, близько 300 мільярдів гривень - на створення, закупівлю й модернізацію озброєння та військової техніки, 20,3 мільярда гривень - на продукти харчування, 1,8 мільярда гривень - на будівництво і придбання житла.
Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Збройні сили України Київ фінансує та фінансуватиме самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів.