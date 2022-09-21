Україна планує залучити 51,5 млрд доларів допомоги в 2023-му

Майже половину видатків державного бюджету на 2023 рік буде спрямовано на національну безпеку й оборону. Економити збираються на утриманні органів влади.

Згідно з проєктом державного бюджету на 2023 рік, в наступному році Україна планує залучити на фінансування дефіциту бюджету та відновлення 24,5 мільярда доларів від США, 15 мільярдів доларів - від Міжнародного валютного фонду та 12 мільярдів доларів - від Європейського Союзу та з інших джерел, повідомляється на сайті міністерства фінансів України у середу, 21 вересня.

З цієї суми 37,9 мільярда доларів планується спрямувати на фінансування дефіциту держбюджету та 13,6 мільярда доларів - на відновлення.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, цього року в межах переговорів із міжнародними партнерами Україна отримала вже 19 мільярдів доларів фінансової підтримки, з яких майже половина - це грантові кошти. "До кінця року ми плануємо залучити ще майже 17 мільярдів доларів додаткового фінансування", - сказав він.

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Доходи та видатки

Загальна сума доходів держбюджету прогнозується в розмірі 1,3 трильйона гривень, видатків - 2,6 мільярда гривень. Дефіцит бюджету передбачено на рівні 20 відсотків ВВП, повідомив Марченко під час презентації проєкту держбюджету-2023 в Верховній Раді. Перекриття дефіциту заплановано за рахунок державних запозичень в обсязі 1 686,8 мільярда гривень.

Марченко зауважив, що сума запланованих доходів на 64,3 мільярда гривень менше планового показника 2022 року, але на 138 мільярда гривень більше очікуваного. Видатки, у порівнянні з плановим показником на поточний рік, пропонується скоротити на 272,7 мільярда гривень.

Економити кошти уряд планує, зокрема, за рахунок скорочення видатків на утримання органів влади на 11,6 мільярда гривень.

Майже половина видатків - на оборону

У проєкті бюджету на 2023 рік загальний ресурс на національну безпеку й оборону становить 1,14 трильйона гривень, або 17,8 відсотка ВВП. "Пріоритет номер один у бюджеті воюючої країни - це оборонні видатки, які становитимуть майже половину всіх видатків", - наголосив Марченко.

Зокрема, 564 мільярди гривень планується спрямувати на грошове забезпечення військовослужбовцям, близько 300 мільярдів гривень - на створення, закупівлю й модернізацію озброєння та військової техніки, 20,3 мільярда гривень - на продукти харчування, 1,8 мільярда гривень - на будівництво і придбання житла.

Не час для експериментів з податками

Міністр окремо зауважив, що доходи в проєкті держбюджету-2023 розраховано з урахуванням чинної системи оподаткування. "Мінфін є послідовним прихильником стабільності ставок податків в період воєнного стану. Це не час для експериментів", - наголосив він.

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