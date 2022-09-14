Дефіцит бюджету-2023 в Україні сягне 38 мільярдів доларів

Дефіцит державного бюджету України в 2023 році сягне 38 мільярдів доларів. Покрити його уряд планує за рахунок допомоги Сполучених Штатів, Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході пресконференції у середу, 14 вересня.

"Близько 38 мільярдів доларів - це дефіцит бюджету наступного року, які ми залучатимемо від наших міжнародних партнерів і через військові облігації. Це два джерела, крім податкових надходжень, які ми бачимо наступного року", - сказав він.

Допомога від партнерів

Як уточнив прем'єр, Україна очікує отримати 12 мільярдів євро від ЄС, 18 мільярдів доларів від США і 12 мільярдів доларів від МВФ. "Євросоюз - ми просимо макрофінансову допомогу 12 мільярдів євро, по одному мільярду щомісяця; МВФ, який мав би надати 12 мільярдів доларів за програмою наступного року, і США - по 1,5 мільярда доларів на місяць. Це вийде сукупно фінансування 3,5 мільярда доларів на місяць, яке повністю закриє наш дефіцит бюджету", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також нагадав, що МВФ погодив на неформальній зустрічі цього тижня виділення Україні ще 1,4 мільярда доларів екстреного фінансування в рамках RFI.

"Вчора відбулася розмова президента України з керівницею Фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ погодив виділення Україні ще одного фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів. Так само як це було на початку війни. Ми домовились, що будемо продовжувати працювати з МВФ, щоб наступного року започаткувати нову спеціальну програму", - зазначив він.

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Як підкреслив Шмигаль, минулого тижня також відбулися зустрічі з керівництвом Європейської комісії: "Ми домовились, що допомога в розмірі вісім мільярдів євро надійде Україні цього року: п'ять мільярдів євро вже до кінця вересня, три мільярди у вигляді гранту очікуємо наприкінці жовтня - на початку листопада.

Серед іншого, очільник уряду нагадав також про ініціативу президента США Джо Байдена щодо виділення додаткової допомоги нашій державі у розмірі 11,7 мільярда доларів.

"Ми розуміємо, що з такою підтримкою Сполучених Штатів, і з отриманням допомоги від Євросоюзу, ми цей рік проходимо стабільно", - зазначив Шмигаль і додав, що наступний рік всі соціальні зобов'язання держави будуть виконуватись сповна.

Середній курс - 42 гривні за долар

Уряд очікує, що середній курс гривні у 2023 році буде в районі 42 гривні за долар. "Яким він буде станом на кінець року, передбачити практично неможливо. Але для розрахунків брали лінійне зростання цього курсу, і це буде в районі, не називатиму психологічний бар'єр, - 49 гривень за долар, давайте так скажемо", - зазначив Шмигаль.

"Але ще раз скажу, що це розрахунковий курс долара, який ми вираховували за тих умов, у яких живемо нині", - додав він.

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