Чому євро, дешевший за долар, є великою проблемою

Падіння євро загрожує завдати ще більшого удару економіці, що уже змушена боротися зі сплеском інфляції. І погана новина полягає в тому, що зниження спільної валюти може на цьому не зупинитися.

Курс євро різко впав щодо курсу долара після вторгнення Росії в Україну у лютому й опустився нижче психологічно важливого рівня паритету з доларом. Інвестори стурбовані можливою рецесією в Єврозоні на тлі рекордно високих цін на газ та електроенергію, а також невизначеності щодо поставок російського газу.

На торгах у вівторок, 24 серпня, спільна європейська валюта закрилася на рівні 0,9927 євро за долар США, свідчать дані Європейського центрального банку. Цей курс євро до долара - найнижчий за останні два десятиліття. Нинішній спад був швидким: незадовго до того, як Росія розпочала війну в Україні, 1 євро коштував 1,15 долара.

Чому євро падає?

Загальне погіршення перспектив Єврозони на тлі стрімкого зростання цін на газ і побоювань щодо припинення Росією поставок природного газу тягне спільну валюту вниз. Надмірна залежність від російського газу таких великих економік, як Німеччина та Італія, тримає інвесторів у напрузі. Тим часом економісти прогнозують набагато швидшу та болючішу рецесію в Єврозоні, ніж у США.

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До цього додається різниця в рівнях процентних ставок у США та Єврозоні. Федеральна резервна система США була більш агресивною у підвищенні процентних ставок у боротьбі з інфляцією. Тоді як центральний банк США підвищив ключові ставки на 225 базисних пунктів з березня, Європейський центральний банк наразі здійснив підвищення лише на 50 базисних пунктів.

"Гроші підуть туди, де буде більший дохід", - пояснив у розмові з DW Карстен Бржескі (Carsten Brzeski), головний економіст банку ING у Німеччині та Австрії.

На користь долара грає і його імідж як надійної валюти. Серед усієї похмурості, приреченості та невизначеності довкола глобальної економіки інвестори втішаються відносною безпекою, яку пропонує долар, будучи на даний момент менш схильним до деяких великих глобальних ризиків.

Що таке паритет долара і євро?

Паритет загалом означає, що один долар коштує один євро. Це є нічим іншим, як психологічним порогом для учасників ринку, які добре відомі своєю пристрастю до круглих цифр. "Фінансові ринки завжди люблять знаходити якесь символічне значення", - пояснив Бржескі.

Рівень паритету часто є точкою опору, на якій "бики" та "ведмеді" сходяться між собою, щоб визначити, у який бік піде валюта. Так було, коли минулого місяця євро впав до паритету. Валюта уникла закриття нижче паритету після короткого падіння до цього рівня.

Як слабший євро впливає на споживачів?

Падіння євро збільшить тягар для європейських домогосподарств і підприємств, які уже страждають від рекордно високої інфляції. Слабша валюта призведе до подорожчання імпорту, який переважно деномінований у доларах. Якщо ці імпортні товари є сировиною або напівфабрикатами, то їхня висока вартість може ще більше підвищити місцеві ціни.

У звичайний час слабша валюта сприймається як гарна новина для експортерів і країн з великою експортною економікою, як-от Німеччина, оскільки вона стимулює експорт, роблячи його дешевшим у доларовому еквіваленті. Але нинішній час не можна назвати нормальним через перебої в глобальному ланцюжку поставок, санкції та війну в Україні.

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"У нинішній ситуації геополітичної напруженості я вважаю, що недоліки слабкої валюти переважають над перевагами", - вважає Бржескі.

Однак для туристів зі США, які прямують до Європи, слабкий євро лише грає на руку. Наприклад, на рівні паритету, теоретично, вони змогли б обміняти свої 1000 доларів на 1000 євро замість менш ніж 900 євро в лютому. Іншими словами, їхній долар коштував би набагато більше. Для підприємств, які імпортують європейські товари, у доларовому еквіваленті це було б дешевше.

Наскільки глибоким буде падіння євро?

Ставки на те, що євро продовжить падати нижче паритету, зросли мірою загострення енергетичної кризи в Європі. Стратеги інвестиційної компанії Nomura International прогнозують, що євро може впасти до 0,95 долара. Американський інвестиційний банк Morgan Stanley прогнозує падіння валюти до 0,97 долара в цьому кварталі.

Європейський Союз взяв курс на відмову від російської нафти та газу й намагається знайти альтернативи на тлі побоювання відключень електроенергії та обмежень її використання. Це призвело до підвищення витрат на електроенергію.

"Збільшення витрат на імпорт енергоносіїв є негативним для євро, і наші короткострокові прогнози до вересня продовжують показувати, що євро і долар залишаються на рівні паритету", - написав у примітці для клієнтів минулого тижня Джордж Саравелос (George Saravelos), керівник відділу валютних досліджень Deutsche Bank.

"Хоча короткостроковий вплив енергетичної кризи, яка триває, на курс євро до долара залишається негативним, деякі середньострокові ризики в Європі після літа, вірогідно, зменшилися", - зауважив він, маючи на увазі різке зростання імпорту скрапленого природного газу і набагато нижчий, ніж очікувалося, попит на газ, оскільки європейська промисловість переходить на інші види палива.

Що ослаблення євро означає для ЄЦБ?

Слабкий євро та зростання цін, яке він підживлює, посилюють виклики для Європейського центрального банку, який критикували за те, що він набагато пізніше почав цикл підвищення процентних ставок, ніж інші центробанки.

Ще гіршим для Європейського центрального банку, який покликаний приборкувати інфляцію, стало те, що євро ослаб не лише щодо долара, але й щодо інших валют, таких як швейцарський франк і японська єна.

"Зараз слабкість євро починає ставати більш масштабною, і тому інфляція стає ще більшою проблемою для ЄЦБ", - сказав у коментарі DW Вірадж Пател, валютний стратег міжнародної дослідницької компанії Vanda Research.

Падіння євро стало одним із факторів, які спонукали ЄЦБ оголосити про підвищення ставки на 50 базисних пунктів у липні, що вдвічі перевищив розмір підвищення, анонсований у червні.