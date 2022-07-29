Інфляція в єврозоні оновила рекорд у липні

Різке зростання цін на енергоносії через війну в Україні призводить до того, що інфляція в єврозоні ставить нові рекорди. Так, у липні споживчі ціни зросли на 8,9 відсотка порівняно з тим самим місяцем минулого року. Такі попередні дані щодо оцінки зростання цін, оприлюднило у п'ятницю, 29 липня, Європейське статистичне відомство Eurostat.

Водночас економісти очікували, що порівняно з червнем показник не зміниться та становитиме 8,6 відсотка у річному вираженні. У травні загальноєвропейська інфляція становила 8,1 відсотка, у квітні – 7,4 відсотка. Це означає, що поточний рівень інфляції все ще значно перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ), орієнтованого на рівень у два відсотки.

Експерти та голова ЄЦБ Крістін Лагард вже ініціювали підвищення процентної ставки через різке зростання інфляції. Тиждень тому в четвер ЄЦБ вперше за останні одинадцять років оголосив про підвищення ключової процентної ставки на 50 базисних пунктів. Це вдвічі більше, аніж було оголошено спочатку. Порівняно з іншими центральними банками, реакція ЄЦБ була запізнілою. Деякі спостерігачі вважають, що можливе подальше підвищення. Наступне засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок відбудеться 8 вересня у Франкфурті-на-Майні.

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Найвищий рівень інфляції в єврозоні – у країнах Балтії

За даними Eurostat, ціни на енергоносії у липні зросли на 39,7 відсотка у річному обчисленні після 42-відсоткового зростання у червні. Неперероблені продукти харчування подорожчали на 11 відсотків, а ціни на послуги зросли на 3,7 відсотка.

Найвищий рівень інфляції в єврозоні знову був зафіксований у трьох країнах Балтії та становив понад 20 відсотків. У Німеччині рівень інфляції, розрахований за європейськими стандартами, становить 8,5 відсотка.

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