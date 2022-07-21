 ЄЦБ ухвалив рішення підвищити ключову ставку на 50 базисних пунктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2022

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Новини

ЄЦБ ухвалив рішення підвищити ключову ставку на 50 базисних пунктів

Першим з 2011 року підвищенням ключової ставки ЄЦБ прагне повернути інфляцію до цільового показника у 2 відсотки у середньостроковій перспективі

Будівля ЄЦБ у Франкфурті-на-Майні

Будівля ЄЦБ у Франкфурті-на-Майні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 21 липня, підвищив ключову ставку на 50 базисних пунктів. Таке рішення було прийнято на засідання ради регулятора. Таким чином, відсоткова ставка по основних операціях рефінансування та відсоткові ставки по маржинальній кредитній лінії та депозитній лінії будуть збільшені до 0,50%, 0,75% й 0,00% відповідно 27 липня. 

Підвищення, яке стало першим з 2011 року, базується на оновленій оцінці інфляційних ризиків Радою керуючих, зазначили в ЄЦБ. Рішення буде сприяти поверненню інфляції до цільового показника у 2 відсотки у середньостроковій перспективі.

Банк не виключає нових підвищень ключової ставки. Її подальші зміни розглядатимуться на майбутніх засіданнях Ради керуючих.

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