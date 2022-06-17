Економіка країн Заходу: тривожна ситуація через інфляцію та боротьбу з нею

Економічна ситуація у провідних країнах Заходу викликає зараз у ділових колах парадоксальні, на перший погляд, настрої. Всі стривожені рекордною за багато десятиліть інфляцією - але, схоже, ще більше стурбовані рішучою боротьбою, що починається з нею. Усюди чути розмови про рецесію, що насувається - проте статистика і прогнози говорять про те, що економіка поки що зростає і, начебто, і далі зростатиме.

То що ж відбувається? Справи погіршуються чи йдуть на поправку? У тому й річ, що незрозуміло. А яку роль у цьому відіграють Росія, війна в Україні, санкції? Вони загострюють ситуацію, але наскільки бізнес стурбований саме цією частиною проблеми? Звернімося до цифр, фактів, останніх прогнозів - і спробуємо розібратися.

Читайте також: П'ять прикладів того, як війна в Україні змінила світ

Головна причина інфляції в ЄС - подорожчання нафти та особливо газу

Для США, країн Євросоюзу та інших західних демократичних держав головна економічна проблема зараз - інфляція. У Сполучених Штатах вона становила 8,6 відсотка, чого не було 40 років, у Єврозоні досягла небачених 8,1 відсотка, у Німеччині підскочила до 7,9 відсотка - на найвищий рівень майже за 50 років, від часу нафтової кризи 1973/1974 років.

Ціни літра пального в євроцентах на одній із заправних станцій у Німеччині 9 червня 2022

Сьогодні, як і пів століття тому, головна причина подорожчання всього і вся - стрибок цін на енергоносії. Тільки якщо тоді через слабко розвинений газовий ринок інфляцію розганяла лише нафта, то сьогодні це ще й газ. Тим більше що газ подорожчав набагато сильніше за нафту.

Адже нинішні ціни європейської нафти марки Brent у 120-125 доларів за барель не можна назвати безпрецедентними - вони піднімалися до цих позначок і у 2011, і у 2012 роках, а аж до середини 2014 року трималися на близькому рівні у 110-115 доларів.

А ось ціни на газ досягли не просто небувалих, а неймовірних раніше висот. Якщо у 2019-му до пандемії газ коштував на торгових майданчиках у Європі приблизно 150-180 доларів за тисячу кубометрів, а у кризовому 2020 його ціна навіть опускалася нижче 100 доларів, то наприкінці 2021-го та на початку 2022-го вона злітала до понад 2000 доларів, а останнім часом становила близько 1000 доларів.

Такий ціновий шок не міг не позначитися на купівельній спроможності населення країн і виробничої діяльності підприємств. Ще восени були повідомлення, що деяким компаніям, які випускають, наприклад, добрива чи іншу хімічну продукцію, довелося обмежити або навіть призупинити виробництво.

Читайте також: Андрій Мовчан: В економіці Росії розпочався катастрофічний спад

У країнах Заходу триває економічне зростання

Проте - і це дуже важливо для розуміння ситуації - економічне зростання в Євросоюзі та в більшості інших країн Заходу хоч і сповільнилося, але триває. Іншими словами, скорочення ВВП, спаду, рецесії - коротше, того, що зазвичай називають кризою - поки що не спостерігається. У всякому разі, його не було за підсумками 1-го кварталу 2022 року, за яким вже є достатньо статистичного матеріалу.

Так, 14 червня Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) підтвердила, що сумарний ВВП її 38 країн-членів на п'ятьох континентах із західною моделлю економіки та демократії зріс за підсумками 1-го кварталу на 0,3 відсотка порівняно з попереднім тримісячним періодом. Адже на цей момент ціни на енергоносії вже злетіли, широкомасштабна війна Росії проти України тривала вже понад місяць і країни ОЕСР уже запровадили численні санкції проти РФ.

Президент Франції Еммануель Макрон на заводі виробника турбін для АЕС GE Steam Power у Бельфорі

Щоправда, у США після сильного 4-го кварталу 2021 року на початку цього року ВВП скоротився на 0,4 відсотка, а у Франції - на 0,2 відсотка. Але це, уточнимо, у короткостроковому плані порівняно з попереднім кварталом. Якщо подивитися на французький ВВП у річному вимірі порівняно з аналогічним періодом торік, то він зріс на 4,5 відсотка. Це підтвердило 8 червня статистичне відомство ЄС Eurostat.

За його даними, за перші три місяці цього року економічне зростання становило у квартальному вираженні 0,6 відсотка у Єврозоні та 0,7 відсотка загалом у ЄС (у річному відповідно 5,4 відсотка та 5,6 відсотка). Таким чином, у Євросоюзі економіка розвивалася на початку року навіть краще, ніж у середньому в країнах ОЕСР, хоча війна РФ та санкції проти неї позначилися на Європі значно більше, ніж на інших континентах.

Читайте також: Через війну в Україні скоротився попит на німецьку промисловість

Загадка другої половини 2022 року: триватиме зростання ВВП або почнеться рецесія

Але зараз ключове питання полягає в тому, чи продовжилося це зростання в 2-му кварталі, що закінчується - і яка буде динаміка в другому півріччі. Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер 5 червня висловив упевненість, що друга за величиною економіка ЄС закінчить весь нинішній рік у плюсі. У Німеччині, найбільшій економіці Європи, плюс за підсумками року становитиме 2,1 відсотка або 2,5 відсотка. З такими прогнозами виступили 15 червня відповідно Інститут світової економіки (IfW) у Кілі та мюнхенський інститут Ifo.

Світовому ВВП IfW прогнозує на цей рік зростання на 3 відсотки. Таким чином, якщо Росії, яка розв'язала широкомасштабну війну проти України і потрапила через це під безпрецедентні міжнародні санкції, і самій Україні, яка стала жертвою агресії, загрожує цього року дуже сильний економічний спад, то глобальна економіка, згідно з новітніми експертними оцінками, продовжить сповільнене, але все ж таки цілком солідне зростання.

Поставки газу на термінал "Північного потоку" в Любміні (ФРН) у червні різко знизилися

Щоправда, ці прогнози були підготовлені до того, як російська держкомпанія "Газпром" 15-17 червня нібито через проблеми з ремонтом обладнання фірми Siemens Energy на 60 відсотків знизила постачання газу "Північному потоком - 1" до Німеччини, після чого припинилася його подальше прокачування до Франції, а поставки до Італії російського газу скоротилися наполовину.

Поки що неможливо передбачити, як довго триватиме така ситуація і до чого вона призведе: до відновлення колишніх обсягів прокачування або до повного припинення поставок з Росії. Раніше, 31 травня, Центральний банк Італії попереджав: якщо "Газпром" повністю перекриє трубу, то третій за розмірами економіці ЄС загрожує рецесія.

Читайте також: Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін

Головна фінансова особливість літа 2022: кінець ери наддешевих грошей

Втім, рецесії зазвичай ведуть до суттєвого падіння попиту на енергоносії та нерідко викликають значне зниження цін на них. Досить згадати обвальне падіння котирувань нафти та газу в 2020 році на тлі перших великих локдаунів через пандемію.

Але на даний момент економіки Заходу все ж таки продовжують досить сильно зростати, і це ускладнює - повертаємося до основної проблеми розвинених демократичних країн - боротьбу з інфляцією. Тим важливішим є нині такий традиційний засіб стримування зростання цін як посилення центральними банками своєї грошово-кредитної політики. Вони роблять це, насамперед, шляхом підвищення своєї базової ставки - того відсотка, під який надають гроші комерційним банкам. Таким чином вони регулюють вартість кредитів на ринку. Якщо використати популярний у ЗМІ та соцмережах вислів, то центробанки зараз "зупиняють друкарський верстат" (точніше, сповільнюють його роботу).

Глава ФРС США Джером Пауелл оголошує про найрізкіше за майже 30 років підвищення ставки, 15 червня 2022

Тож головна фінансово-політична особливість літа-2022: в Америці та Європі закінчується епоха наддешевих грошей - тривалий період нульових ставок та надзвичайно вигідних кредитів. У США, де інфляція вища, ніж у Єврозоні, Федеральна резервна система (ФРС) ще в березні 2022 року пішла на перше з 2018 року підвищення ставки на 0,25 процентних пункта. У травні слідувало збільшення вже на 0,5 п. п. - найрізкіше за 22 роки. А 15 червня ФРС підняла ставку одразу на 0,75 п. п., чого не робила з 1994 року. Таке швидке та значне нарощування "дози" ліків проти інфляції свідчить про те, що хвороба виявилася дуже завзятою.

Того ж і наступного дня ставки підняли Банк Англії та Національний банк Швейцарії. Раніше Європейський центральний банк (ЄЦБ) попередив, що нульова ставка в Єврозоні закінчиться у липні, а ще одне підвищення буде у вересні.

Читайте також: ЄЦБ: Інфляція у Єврозоні у 2022 році перевищить 5 відсотків

Падіння на біржах та зростання вартості іпотеки

Здавалося б, ділові кола Заходу мають з полегшенням реагувати на початок такої рішучої боротьби центробанків з інфляцією, але відбувається зворотне: на фондових біржах Америки та Європи у червні стрімко падають курси акцій. Те, що виглядає, як парадокс, пояснюється, по-перше, тим, що багато акцій було куплено в кредит за плавучою ставкою, і тепер власники цінних паперів, які довго гнали їхні курси вгору, фіксують прибуток, щоб розплатитися з боргами, що дорожчають.

Друга, фундаментальніша, причина полягає в тому, що скорочення грошової, кредитної маси, покликане уповільнити зростання цін, може викликати занадто сильне гальмування і обернутися сповзанням економіки в рецесію.

У такому разі акціонерним товариствам загрожує скорочення прибутку, оскільки підприємства обмежать придбання нового промислового обладнання, споживачі - товарів тривалого користування, а охочим придбати житло можуть стати не по кишені нові умови іпотеки.

Будівництво житла у Фрайбурзі. Вкрай дешева іпотека викликала багаторічний бум на ринку нерухомості ФРН

У Німеччині, наприклад, стає реальною загроза закінчення буму житлового будівництва. Адже ще у грудні 2021 року тут можна було отримати десятирічний іпотечний кредит під 0,9 відсотка річних, а зараз він коштує вже понад 3 відсотки, хоча ЄЦБ ще навіть не почав підвищувати ставку, а лише попередив про свої наміри. Але дохідність десятирічних держоблігацій ФРН, на яку орієнтується іпотечне кредитування, вже встигла сильно зрости.

Читайте також: Війна в Україні може спричинити голод до 100 мільйонів людей - експерт

Чому дорожчає долар і обвалився біткоїн?

Що ж до зміцнення курсу долара відносно євро, то воно почалося ще у травні 2021 року, бо вже тоді учасники валютного ринку виходили з того, що в США процентні ставки почнуть зростати раніше і швидше, ніж у Єврозоні. В результаті американські держоблігації, які вважають особливо надійними, повинні були стати набагато більш прибутковим інвестиційним інструментом, ніж європейські. Тому й відбувався перетік коштів із єврозони у доларовий простір.

Сильний долар дуже вигідний експортерам з Німеччини та інших країн ЄС, але він робить нафту ще дорожчою, оскільки за неї платять у валюті США, і частково веде до подорожчання газу, хоча основна частина його постачань до ЄС оплачується у євро.

Із загальною невпевненістю на біржах, що змушує міжнародних інвесторів обережніше ставитися до ризикованих активів і частіше віддавати перевагу вкладенням у надійні доларові облігації з збільшеною прибутковістю, багато в чому пов'язаний і обвал курсів біткойна та інших криптовалют. Дехто вже говорить про бульбашку, що луснула або лусне, з важко передбачуваними наслідками, оскільки неясно, скільки позикових грошей було вкладено в цей ринок і що буде з банками, якщо їхні клієнти не зможуть гасити кредити.

Що випливає із усього перерахованого в цій статті? Через надзвичайно високу інфляцію та надзвичайно різку зміну грошово-кредитної політики економіки країн Заходу опинилися в ситуації яскраво вираженої невизначеності, яка суттєво посилюється непередбачуваними політико-економічними наслідками російської війни проти України. Різноспрямовані та суперечливі макроекономічні тенденції дуже ускладнюють прогнозування.

Висновок для бізнесу і пересічних споживачів напрошується сам собою: у такій ситуації слід особливо уважно стежити за розвитком подій і виявляти підвищену обережність при ухваленні рішень про витрати, інвестиції, продаж, вибір або зміну роботи.