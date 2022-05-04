ФРС США вдалася до найбільшого підвищення базової ставки за 22 роки

Федеральна резервна система (ФРС) США у середу, 4 травня, підвищила ключову процентну ставку на 50 базисних пунктів до 0,75-1 відсотка річних. Чергове підвищення процентної ставки на 50 базисних пунктів розглядатиметься на наступних кількох зустрічах керівництва ФРС, заявив її голова Джером Пауелл за підсумками засідання.

У березні Федрезерв підняв ставку на 25 базових пунктів. Востаннє американський Центробанк збільшував ставку за підсумками двох засідань поспіль у 2006 році, а підвищення одразу на 50 базисних пунктів не було з 2000 року.

Керівництво ФРС також оголосило про намір "почати скорочення портфеля держоблігацій, боргових зобов'язань державних структур та забезпечених іпотекою боргових паперів", зазначається у повідомленні.

Війна Росії проти України стимулює інфляцію

За даними ФРС, інфляція, що нині становить 8,5 відсотка, є найвищою за минулі 40 років і відображає пов'язаний з пандемією COVID-19 дисбаланс попиту та пропозиції, вищу вартість енергоносіїв та масштабний ціновий тиск.

Додатковий тиск на інфляцію у бік підвищення, а також тиск на економічну активність чинить "вторгнення Росії в Україну та пов'язані з ним події", йдеться у заяві американського центробанку. Також зазначається, що викликані пандемією локдауни в Китаї, ймовірно, погіршать проблеми в ланцюжках поставок.

Читайте також: Чому локдауни в Китаї полегшать Європі відмову від нафти та газу з РФ

Регулятор "прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2 відсотки у довгостроковій перспективі. Комітет розраховує, що після адекватного посилення грошово-кредитної політики інфляція повернеться на цільовий рівень у 2 відсотки, а ринок праці залишиться сильним", йдеться у повідомленні.