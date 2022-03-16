 Центробанк США підвищив базову ставку вперше з 2018 року | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.03.2022

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Економіка

Центробанк США підвищив базову ставку вперше з 2018 року

Федеральна резервна система США ухвалила рішення про підвищення ключової відсоткової ставки до 0,25 - 0,5 відсотка, щоб стримати інфляцію. До цього кілька років поспіль ставка була нульовою.

Доларова банкнота в гаманці

Федеральна резервна система (ФРС) США у середу, 16 березня, повідомила про рішення підвищити базову відсоткову ставку на 25 базисних пункти - до 0,25 - 0,5 відсотка річних, щоб стримати інфляцію, передає AFP. Це перше підвищення ключового фінансового показника у США з грудня 2018 року.

У березні 2020 року ФРС знизила ставку до нуля, аби підтримати економіку дешевими грошима та кредитами, яких потребував бізнес, що постраждав від наслідків пандемії. Втім, торік США накрила хвиля інфляції, що сягнула рівня 40-річної давнини.

У Федеральному комітеті з відкритих ринків (FOMC), що визначає розмір базової ставки, підвищення назвали "доречним" з огляду на високі темпи інфляції у країні. Там заявили, що додатковим фактором тиску на інфляцію в країні стануть і наслідки війни в Україні. Проте "наслідки для американської економіки дуже важко визначити" наразі, додали у комітеті.

Глава ФРС Джером Пауелл заявив, що посадовці докладуть всіх зусиль для того, щоб стримати ріст цін, проте і стежитимуть за тим, щоб це не позначилося на економічному зростанні.

Аналітики очікують, що протягом цього року базову ставку підвищуватимуть сім разів - до 1,75 відсотка річних.

Останнє підвищення було у червні 2018 року - до рівня 1,75 - 2,0 відсотка.  

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