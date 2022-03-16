Джером Пауелл

Коментар: Економічні прогнози в умовах пандемії COVID-19 нічого не варті

Під час цієї великої кризи, яка є й економічною теж, усі, звичайно, хочуть знати, наскільки болючими будуть її наслідки. Але прогнози - у тому числі й МВФ - у цій ситуації нічого не варті, вважає Генрік Беме.