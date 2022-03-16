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Джером Пауелл - американський інвестиційний банкір та юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джером Пауелл".
Інвестиційний банкір Джером Пауелл довгий час був членом ради директорів Федеральної резервної системи (ФРС). У 2018 році Джером Пауелл очолив ФРС. На цій посаді він змінив Джанет Єллен. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.