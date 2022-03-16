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Джером Пауелл

Джером Пауелл - американський інвестиційний банкір та юрист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джером Пауелл".

Інвестиційний банкір Джером Пауелл довгий час був членом ради директорів Федеральної резервної системи (ФРС). У 2018 році Джером Пауелл очолив ФРС. На цій посаді він змінив Джанет Єллен. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Центробанк США підвищив базову ставку вперше з 2018 року

Центробанк США підвищив базову ставку вперше з 2018 року 16.03.2022

Федеральна резервна система США ухвалила рішення про підвищення ключової відсоткової ставки до 0,25 - 0,5 відсотка, щоб стримати інфляцію. До цього кілька років поспіль ставка була нульовою.
Коментар: Економічні прогнози в умовах пандемії COVID-19 нічого не варті

Коментар: Економічні прогнози в умовах пандемії COVID-19 нічого не варті 16.04.2020

Під час цієї великої кризи, яка є й економічною теж, усі, звичайно, хочуть знати, наскільки болючими будуть її наслідки. Але прогнози - у тому числі й МВФ - у цій ситуації нічого не варті, вважає Генрік Беме.
ФРС США знизила базову відсоткову ставку вперше за 10 років

ФРС США знизила базову відсоткову ставку вперше за 10 років 31.07.2019

Вперше з часів фінансової кризи Федеральна резервна система США знизила базову відсоткову ставку на 0,25 відсотка до діапазону від 2,00 до 2,25 відсотка.

Сенат затвердив нового голову американського центробанку

Сенат затвердив нового голову американського центробанку 24.01.2018

Джерома Пауелла, номінованого Трампом, затвердили у Сенаті на посаді голови Федеральної резервної системи США. Очікується, що він продовжить політику чинної глави центробанку Джанет Єллен.
Трамп номінував на голову Федерального резерву Джерома Пауелла

Трамп номінував на голову Федерального резерву Джерома Пауелла 02.11.2017

Президент США Дональд Трамп номінував на посаду голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Його кандидатуру, однак, ще має затвердити Сенат.