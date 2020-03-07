 Через COVID-19 ФРС США знизила облікову ставку майже до нуля відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2020

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Новини

Через COVID-19 ФРС США знизила облікову ставку майже до нуля відсотків

Федеральна резервна система США оголосила про зниження облікової ставки через ризики на фінансових ринках Азії, пов'язані з коронавірусом.

Федеральна резервна система США через коронавірус знизила облікову ставку одразу на один відсотковий пункт

Федеральна резервна система США через коронавірус знизила облікову ставку одразу на один відсотковий пункт

Ставка федерального фінансування Федеральної резервної системи (ФРС) США була неочікувано знижено на один відсотковий пункт до 0-0,25 відсотка. Про це йдеться у повідомленні американського фінансового регулятора, оприлюдненому у неділю, 16 березня.

У ФРС пояснили власне рішення ризиками на ринках Азії через розповсюдження коронавірусу, спалах якого "порушив економічну активність у багатьох країнах, включно з США". Інформаційне агентство Reuters називає це "екстреним кроком" для підтримки американської економіки на тлі поширення пандемії захворювання COVID-19, викликаного новим коронавірусом.

Низька ставка, поки економіка не стабілізується

Це вже друге зниження облікової ставки за менш ніж два тижні. 3 березня ФРС оголосила про її зменшення на половину відсоткового пункту - до 1-1,5 відсотка.

У ФРС пояснили зниження ставки ризиками на ринках Азії, пов'язаними з коронавірусом

У ФРС пояснили зниження ставки "ризиками на ринках Азії", пов'язаними з коронавірусом

При цьому американський регулятор стверджує, що утримуватиме відсоткову ставку на рівні близькому до нуля "до того часу, поки не будуть впевнені, що економіка витримала нещодавні події й прямує на шлях до досягнення своїх максимальних цілей зайнятості та цінової стабільності", йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що цей крок ФРС скоординований з усіма центральними банками Великої сімки (G7).

Центральні банки домовилися діяти разом

Reuters з посиланням на Європейський центральний банк (ЄЦБ) повідомляє, що він та ще п'ять цетральних банків (Канади, Англії, Японії, США та Швейцарії) домовилися полегшити взаємне надання ліквідності у американській валюті. Регулятори вирішили знизити надання таких кредитів на 0,25 відсоткового пункту. Окрім того, іноземні банки, які позичатимуть долари у ФРС, надаватимуть їх у своїх юрисдикціях в щотижневому режимі на термін у 84 дні.

З відповідною заявою виступили й у ФРС США.

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