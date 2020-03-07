Через COVID-19 ФРС США знизила облікову ставку майже до нуля відсотків

Ставка федерального фінансування Федеральної резервної системи (ФРС) США була неочікувано знижено на один відсотковий пункт до 0-0,25 відсотка. Про це йдеться у повідомленні американського фінансового регулятора, оприлюдненому у неділю, 16 березня.

У ФРС пояснили власне рішення ризиками на ринках Азії через розповсюдження коронавірусу, спалах якого "порушив економічну активність у багатьох країнах, включно з США". Інформаційне агентство Reuters називає це "екстреним кроком" для підтримки американської економіки на тлі поширення пандемії захворювання COVID-19, викликаного новим коронавірусом.

Низька ставка, поки економіка не стабілізується

Це вже друге зниження облікової ставки за менш ніж два тижні. 3 березня ФРС оголосила про її зменшення на половину відсоткового пункту - до 1-1,5 відсотка.

У ФРС пояснили зниження ставки "ризиками на ринках Азії", пов'язаними з коронавірусом

При цьому американський регулятор стверджує, що утримуватиме відсоткову ставку на рівні близькому до нуля "до того часу, поки не будуть впевнені, що економіка витримала нещодавні події й прямує на шлях до досягнення своїх максимальних цілей зайнятості та цінової стабільності", йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що цей крок ФРС скоординований з усіма центральними банками Великої сімки (G7).

Центральні банки домовилися діяти разом

Reuters з посиланням на Європейський центральний банк (ЄЦБ) повідомляє, що він та ще п'ять цетральних банків (Канади, Англії, Японії, США та Швейцарії) домовилися полегшити взаємне надання ліквідності у американській валюті. Регулятори вирішили знизити надання таких кредитів на 0,25 відсоткового пункту. Окрім того, іноземні банки, які позичатимуть долари у ФРС, надаватимуть їх у своїх юрисдикціях в щотижневому режимі на термін у 84 дні.

З відповідною заявою виступили й у ФРС США.