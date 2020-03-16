Коронавірус спричинив рекордний обвал економіки Китаю

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2 призвів до рекордного обвалу китайської економіки. У січні-лютому поточного року промислове виробництво в КНР скоротилося в річному обрахуванні на 13,5 відсотка, оборот роздрібної торгівлі впав на 20,5, а інвестиції в основний капітал - на 24,5 відсотка, повідомило статистичне відомство у Пекіні в понеділок, 16 березня.

Через суворі заходи, спрямовані на запобігання поширенню інфекції, китайські підприємства були змушені закритися на багато тижнів. Оскільки влада в Пекіні минулого тижня оголосила, що пік епідемії в країні минув, аналітики очікують повільного відновлення виробництва і поліпшення економічних показників. Водночас експерти відзначають, що в багатьох районах відновлення виробництва йде повільніше, ніж очікувалося.

Згідно з офіційними даними, кількість нових випадків зараження SARS-CoV-2 в Китаї до початку тижня залишалися на низькому рівні. Водночас посилюється стурбованість щодо інфікованих, які повертаються в КНР з-за кордону. За повідомленням міністерства охорони здоров'я в Пекіні, у країні зареєстровано 14 летальних випадків від пневмонії COVID-19 і 16 нових випадків зараження SARS-CoV-2. При цьому 12 з цих випадків припадають на осіб, у яких вірус був діагностований після повернення з-за кордону.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Італія: вся країна на карантині Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Європа намагається захиститися від коронавірусу Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі США заборонили в'їзд європейцям З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі По всьому світу скасовують заходи Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Ажіотаж на дезінфікуючі засоби Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції? Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Німеччина: перші жертви коронавірусу До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі В Україні перший летальний випадок на коронавірус В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Коронавірус дістався до Росії Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Іран: ситуація залишається складною Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Коли з'явиться вакцина від коронавірусу? Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці. Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький

