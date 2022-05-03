Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін

Уряд Італії схвалив пакет заходів в обсязі 14 мільярдів євро, покликаних полегшити становище громадян і компаній, які страждають від стрімкого зростання цін на енергоносії, пальне та продукти харчування. Крім того, влада оголосила про підготовку ще однієї програми допомоги у розмірі 15,5 мільярда євро, "отже загалом буде виділено два відсотки ВВП на підтримку економіки", заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі після засідання уряду ввечері у понеділок, 2 травня.

Влада має намір "підтримати малозабезпечені верстви населення та низку компаній", сказав Драгі. Зокрема, передбачено одноразову допомогу у розмірі 200 євро 28 мільйонам італійців, чий річний дохід не перевищує 35 тисяч євро, а також податкові послаблення компаніям з енергоємним виробництвом. Раніше уряд оголосив про зниження податку на бензин та дизельне пальне на 30 центів за літр до липня поточного року.

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Фінансуватимуться обидві програми частково за рахунок нового податку на додатковий прибуток енергетичних компаній. У зв'язку з стрімким зростанням цін на енергоносії та продукти харчування, викликаним російською агресією проти України, економіка Італії в першому кварталі 2022 року скоротилася на 0,2 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

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