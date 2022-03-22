Зеленський - Італії: Не будьте курортом для вбивць

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Влада Італії має заблокувати російські активи, підтримати санкції на продаж російської нафти й енергоносіїв і закрити доступ російським суднам до італійських портів, вважає Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський закликав владу Італії підтримати посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо відмови від імпорту російських енергоносіїв. Відповідний заклик Зеленський оголосив у вівторок, 22 березня, під час свого звернення до італійського парламенту.
"Потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви чи найманців десь у Лівії або Сирії, щоб Росія шукала мир", - сказав він. На тлі цього очільник української держави вказав на те, що протягом останніх років Росія готувалася до війни в Україні, заробляючи десятки мільярдів на експорті нафти й енергоносіїв.
"Не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм всю нерухомість, рахунки, яхти (...) Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив (...). Підтримайте більшість санкцій проти Росії, ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Підтримайте заборону для російських кораблів заходити у ваші порти (...) Не повинно бути жодних виключень", - наголосив глава української держави.
На тлі цього Зеленський також застеріг італійських політиків: "Україна для російських військ - це брама Європи".
Читайте також: В Італії арештували елітну нерухомість російського олігарха Мордашова