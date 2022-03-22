Зеленський - Італії: Не будьте курортом для вбивць

Президент України Володимир Зеленський закликав владу Італії підтримати посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо відмови від імпорту російських енергоносіїв. Відповідний заклик Зеленський оголосив у вівторок, 22 березня, під час свого звернення до італійського парламенту.

"Потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви чи найманців десь у Лівії або Сирії, щоб Росія шукала мир", - сказав він. На тлі цього очільник української держави вказав на те, що протягом останніх років Росія готувалася до війни в Україні, заробляючи десятки мільярдів на експорті нафти й енергоносіїв.

"Не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм всю нерухомість, рахунки, яхти (...) Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив (...). Підтримайте більшість санкцій проти Росії, ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Підтримайте заборону для російських кораблів заходити у ваші порти (...) Не повинно бути жодних виключень", - наголосив глава української держави.

На тлі цього Зеленський також застеріг італійських політиків: "Україна для російських військ - це брама Європи".

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