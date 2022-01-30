 Президент Італії Серджо Маттарелла переобраний на другий термін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2022

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Новини

Президент Італії Серджо Маттарелла переобраний на другий термін

У восьмому турі голосування Маттарелла набрав 759 голосів депутатів парламенту, що дає йому право обійняти президентську посаду вдруге.

Президент Італії Серджо Матарелла

Президент Італії Серджо Матарелла

У суботу, 29 січня, перемогу на президентських виборах в Італії отримав нинішній президент країни Серджо Маттарелла. Його обрали на другий термін строком на сім років.

Маттарелла неодноразово давав зрозуміти, що не має наміру балотуватися на новий семирічний термін. Однак з проханням знову очолити країну до нього звернулися провідні політичні сили та глави регіонів після того, як сім попередніх турів голосування, яке йшло з понеділка, завершилися безрезультатно.

Маттарелла у восьмому турі набрав 759 із майже тисячі голосів депутатів парламенту, що дає йому право обійняти президентську посаду вдруге. Після того, як стало відомо про те, що кандидат набрав необхідний кворум у 505 голосів, у залі парламенту пролунали оплески.

Маттарелла у політиці понад 40 років

Маттарелла, якому зараз 80 років, у політиці з 1980 року, обіймав різні державні посади: міністра з питань зв'язків із парламентом, міністра освіти, заступника голови ради міністрів, міністра оборони, також він був суддею конституційного суду Італії. Термін чинного президентства Маттарелли спливає у лютому.

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Посада президента Італії, якого обирають терміном на сім років, вважається найпершою у державі, однак повноваження його обмежені. Крім представницької ролі та обов'язку гаранта конституції із правом вето, президент країни є головою Вищої суддівської ради та головнокомандувачем військових сил.

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