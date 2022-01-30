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Серджо Маттарелла

Серджо Маттарелла - італійський юрист і політик.

З 2015 року Серджо Маттарелла обіймає посаду президента Італії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Серджо Матарелла". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президент Італії Серджо Маттарелла переобраний на другий термін

Президент Італії Серджо Маттарелла переобраний на другий термін 30.01.2022

У восьмому турі голосування Маттарелла набрав 759 голосів депутатів парламенту, що дає йому право обійняти президентську посаду вдруге.
Президент Італії доручив Маріо Драгі сформувати уряд країни

Президент Італії доручив Маріо Драгі сформувати уряд країни 03.02.2021

Президент Італії Серджо Маттарелла доручив ексголові Європейського центрального банку Маріо Драгі сформувати уряд країни.
Президент Італії прийняв відставку уряду Джузеппе Конте

Президент Італії прийняв відставку уряду Джузеппе Конте 26.01.2021

Серджо Маттарелла має намір 27 січня розпочати консультації про вихід з урядової кризи. Глава держави попросив членів кабінету до того продовжити виконувати їхні обов'язки.
У Генуї відкрили новий автомобільний міст на місці старого, що обвалився

У Генуї відкрили новий автомобільний міст на місці старого, що обвалився 03.08.2020

На місці моста в Генуї, під час обвалення якого загинули 43 людини, відкрили новій міст. Родичі жертв не прийшли на церемонію, оскільки оператором нової споруди буде компанія, яка керувала старим мостом.
Зеленський закликав прем'єра Італії закрити офіси ДНР і ЛНР

Зеленський закликав прем'єра Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" 07.02.2020

Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Італії Джузеппе Конте в Римі і обговорив з ним закриття офісів "ДНР" і "ЛНР". Також президент України обговорив з Конте справу нацгвардійця Віталія Марківа.
Новий коаліційний уряд Італії склав присягу

Новий коаліційний уряд Італії склав присягу 05.09.2019

Новий уряд Італії на чолі з Джузеппе Конте став наймолодшим за всю історію країни. У його складі також сім жінок.
Дві італійські партії перемовляються про формування урядової коаліції

Дві італійські партії перемовляються про формування урядової коаліції 23.08.2019

В Італії "Рух п'яти зірок" та Демократична партія провели попередні консультації про можливість формування урядової коаліції.

Сенат Італії відклав рішення щодо вотуму недовіри уряду

Сенат Італії відклав рішення щодо вотуму недовіри уряду 14.08.2019

Італійські сенатори не захотіли цього тижня розглядати питання вотуму недовіри популістському уряду Джузеппе Конте. Натомість вони спершу заслухають прем'єра 20 серпня щодо урядової кризи.
Урядова криза в Італії: правляча партія Ліга висунула вотум недовіри уряду

Урядова криза в Італії: правляча партія "Ліга" висунула вотум недовіри уряду 09.08.2019

Італійська права партія "Ліга" висунула вотум недовіри до уряду на чолі з прем'єром Джузеппе Конте, до якого вона входить. "Ліга" хоче проведення дочасних виборів.
Віцепрем'єр Італії Сальвіні виступив за дочасні вибори

Віцепрем'єр Італії Сальвіні виступив за дочасні вибори 08.08.2019

В Італії посилилася урядова криза: віцепрем'єр Маттео Сальвіні заявив про відсутність більшості у правлячої коаліції та наполягає на нових виборів до парламенту.
Уряд Італії схвалив жорсткі зміни до міграційних норм

Уряд Італії схвалив жорсткі зміни до міграційних норм 24.09.2018

Зміни, запропоновані главою МВС Італії Маттео Сальвіні, мають зокрема ускладнити отримання мігрантами "гуманітарного захисту". Документ також передбачає виділення 3,5 мільйона євро на депортацію мігрантів.
Сенат Італії висловив довіру уряду Джузеппе Конте

Сенат Італії висловив довіру уряду Джузеппе Конте 06.06.2018

Верхня палата італійського парламенту переважною більшістю висловила довіру новому уряду країни на чолі з Джузеппе Конте. Голосування у нижній палаті має відбутися 6 червня.
Урядова криза в Італії: у Римі говорять про новий шанс для коаліції

Урядова криза в Італії: у Римі говорять про новий шанс для коаліції 30.05.2018

Джерело, близьке до прем'єра перехідного уряду Карло Коттареллі, заявляє про "нові можливості для створення політичного уряду". Не виключена нова спроба формування уряду популістами.
Криза в Італії: перехідний уряд, нові вибори чи хаос?

Криза в Італії: перехідний уряд, нові вибори чи хаос? 29.05.2018

Спершу коаліція в Італії у складі "Руху п'яти зірок" та "Ліги Півночі" наштовхнулась на вето президента. Тепер обидві партії хочуть заблокувати висунутого ним перехідного прем'єра. Усе вказує на наближення нових виборів.
Коментар: Стоп-кран від президента Італії

Коментар: Стоп-кран від президента Італії 28.05.2018

У професора Конте не склалось з урядуванням в Італії. Маріонетковий кандидат у прем'єри викинув білий рушник швидше, ніж очікувалось. Тепер Італії загрожує хаос, пише Бернд Ріґерт.

Джузеппе Конте відмовився від мандата на формування уряду Італії

Джузеппе Конте відмовився від мандата на формування уряду Італії 27.05.2018

Джузеппе Конте, якого висунули на посаду прем'єр-міністра Італії, після зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллою відмовився від спроб сформувати уряд. Маттарелла відхилив кандидатуру міністра економіки.
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