Серджо Маттарелла

У Генуї відкрили новий автомобільний міст на місці старого, що обвалився

На місці моста в Генуї, під час обвалення якого загинули 43 людини, відкрили новій міст. Родичі жертв не прийшли на церемонію, оскільки оператором нової споруди буде компанія, яка керувала старим мостом.