 Президент Італії доручив Маріо Драгі сформувати уряд країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2021

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Президент Італії доручив Маріо Драгі сформувати уряд країни

Президент Італії Серджо Маттарелла доручив ексголові Європейського центрального банку Маріо Драгі сформувати уряд країни.

Маріо Драгі

Маріо Драгі (фото з архіву)

Президент Італії Серджо Маттарелла в середу, 3 лютого, доручив колишньому голові Європейського центрального банку Маріо Драгі сформувати уряд країни. На цей крок глава держави пішов через політичну кризу, котра призвела до відставки прем'єр-міністра Джузеппе Конте. Тепер Драгі спробує сформувати нову коаліцію.

Нагадаємо, що правляча коаліція в Італії розпалася ще на початку січня, після виходу з неї партії "Жива Італія" експрем'єра Маттео Ренці. Через це уряд втратив більшість у верхній палаті парламенту - Сенаті. Дві інші партії коаліції - Демократична партія, "Рух 5 зірок" та партія "Вільні і справедливі" - заявляли про готовність сформувати новий кабінет міністрів під керівництвом Конте, який 26 січня подав президенту країни Серджо Маттареллі прохання про відставку.

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Раніше Маттарелла повідомив, що не вважає правильним проводити дострокові парламентські вибори в умовах пандемії COVID-19, адже в Італії процес перевиборчої кампанії та формування коаліції після виборів зазвичай розтягується на місяці.

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