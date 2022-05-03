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Маріо Драгі

Маріо Драгі - італійський економіст та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маріо Драгі".

З 2011 до 2019 року Маріо Драгі був головою Європейського центрального банку. Раніше - з 2005 до 2011 року - Маріо Драгі керував Банком Італії, який є центральним банком країни. У 2021 році Маріо Драгі очолив уряд Італії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прем'єр-міністр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим

Прем'єр-міністр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим 03.05.2022

Виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на італійському телебаченні 1 травня був не інтерв'ю, а сеансом політичної агітації, вважає прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін

Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін 03.05.2022

Громадяни отримають одноразові виплати, а компанії з енергоємним виробництвом - податкові послаблення. Раніше влада знизила податок на бензин на 30 центів за літр.
Російські війська випустили по Україні 1370 ракет - ЗСУ

Російські війська випустили по Україні 1370 ракет - ЗСУ 31.03.2022

Росія 36-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями четверга, 31 березня.
Президент Італії Серджо Маттарелла переобраний на другий термін

Президент Італії Серджо Маттарелла переобраний на другий термін 30.01.2022

У восьмому турі голосування Маттарелла набрав 759 голосів депутатів парламенту, що дає йому право обійняти президентську посаду вдруге.
Німеччина та Італія виступають за подовження угоди між ЄС і Туреччиною щодо біженців

Німеччина та Італія виступають за подовження угоди між ЄС і Туреччиною щодо біженців 21.06.2021

Німеччина та Італія мають намір домогтися якнайшвидших домовленостей щодо подальшого виконання угоди про біженців між Європейським Союзом і Туреччиною, заявили Анґела Меркель і Маріо Драгі.
Маріо Драгі склав присягу прем'єр-міністра Італії

Маріо Драгі склав присягу прем'єр-міністра Італії 13.02.2021

Відомий під прізвиськом "Супер Маріо" колишній глава Європейського центрального банку Маріо Драгі склав присягу на посаді глави уряду Італії.
Маріо Драгі оголосив склад нового уряду Італії

Маріо Драгі оголосив склад нового уряду Італії 12.02.2021

В уряді Драгі міністерські посади обійматимуть як політики, так і технократи. Серед 23-х членів уряду лише вісім жінок.
Президент Італії доручив Маріо Драгі сформувати уряд країни

Президент Італії доручив Маріо Драгі сформувати уряд країни 03.02.2021

Президент Італії Серджо Маттарелла доручив ексголові Європейського центрального банку Маріо Драгі сформувати уряд країни.
Крістін Лагард розпочала роботу на посаді голови ЄЦБ

Крістін Лагард розпочала роботу на посаді голови ЄЦБ 01.11.2019

Нова керівниця Європейського центрального банку Крістін Лагард долучить установу до вирішення загальносуспільних проблем - захисту клімату та підтримки жінок.
Крістін Лагард офіційно затвердили на посаді голови ЄЦБ

Крістін Лагард офіційно затвердили на посаді голови ЄЦБ 18.10.2019

Колишня директорка-розпорядниця МВФ Крістін Лагард стала першою жінкою на чолі Європейського центрального банку. На цій посаді вона перебуватиме вісім років.
Міністри фінансів країн Єврозони номінували Крістін Лагард на голову ЄЦБ

Міністри фінансів країн Єврозони номінували Крістін Лагард на голову ЄЦБ 09.07.2019

Щодо кандидатури Крістін Лагард ще мають відбутися консультації в Європарламенті. Остаточне рішення очікується в жовтні на саміті ЄС. Тим часом європейці прагнуть зеберегти за собою головну посаду в МВФ.
ЄЦБ залишив облікову ставку на рекордно низькому рівні

ЄЦБ залишив облікову ставку на рекордно низькому рівні 07.09.2017

Ключова відсоткова ставка Європейського центрального банку залишається на рівні 0,0 відсотка. Експерти ЄЦБ очікують пришвидшення економічного зростання в Єврозоні.
ЄЦБ прогнозує поступове зростання інфляції у Єврозоні

ЄЦБ прогнозує поступове зростання інфляції у Єврозоні 08.12.2016

ЄЦБ, зокрема, розраховує, що інфляція впродовж наступних трьох років поступово зростатиме. Прогноз ВВП залишився майже незмінним.

Відставка Ренці не налякала міжнародних інвесторів

Відставка Ренці не налякала міжнародних інвесторів 05.12.2016

Ринки та експерти на диво спокійно відреагували на результати італійскього референдуму. Євро навіть зміцнився.

Голова ЄЦБ: Затягування Brexit вплине на Єврозону

Голова ЄЦБ: Затягування Brexit вплине на Єврозону 26.09.2016

Маріо Драгі оцінив європейські ринки як стабільні, однак застеріг від затягування виходу Великобританії з ЄС.
Конституційний суд ФРН визнав законною програму ЄЦБ з купівлі держоблігацій

Конституційний суд ФРН визнав законною програму ЄЦБ з купівлі держоблігацій 21.06.2016

У Німеччині запроваджена ЄЦБ у 2012 році програма OMT спричинила жорстку критику. Позови з цього приводу подала низка німецьких політиків. Втім, Конституційний суд ФРН їх відхилив.
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