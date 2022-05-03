Маріо Драгі - італійський економіст та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Маріо Драгі".

З 2011 до 2019 року Маріо Драгі був головою Європейського центрального банку. Раніше - з 2005 до 2011 року - Маріо Драгі керував Банком Італії, який є центральним банком країни. У 2021 році Маріо Драгі очолив уряд Італії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.