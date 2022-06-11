"Дракрон" - дует Драгі та Макрон. Новий центр сили ЄС?

Останнім часом французький президент Еммануель Макрон та італійський прем'єр Маріо Драгі демонструють неабияку єдність у питаннях європейської політики. Драгі, котрий з 2021 року очолює італійський уряд технократів, до складу якого входять усі партії, має намір знову зробити Італію центром європейської політики та налагодити відносини з Францією. Окремі ЗМІ вже почали називати дует Драгі та Макрона "Дракрон".

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Як на дует Драгі та Макрона вплинула війна в Україні

Макрон та Драгі - обидва банкіри в минулому - синхронізували своє уявлення про Європу після початку війни Росії проти України. В травні Макрон запропонував створити "Європейське політичне об'єднання", до якого мають увійти всі країни, які претендують на вступ до ЄС, зокрема Україна, Грузія та Молдова. Італія одразу підтримала ідею такого "членства другого розряду".

Макрон і Драгі - новий політичний дует

Італійський міністр у європейських справах Вінченцо Амендола заявив у Європарламенті про те, що пропозиція Франції допоможе розвивати співпрацю у сфері енергетики, зовнішньої політики та оборони. "Лише шляхом згуртованості в ЄС ми можемо захистити себе від війни у цей доленосний момент", - сказав Амендола. Італія та Франція єдині в тому, що угоди ЄС має бути змінено таким чином, щоб у питаннях зовнішньої політики та інших важливих сферах рішення могла ухвалювати більшість країн-членів ЄС. Прем'єр Драгі виступає за "прагматичний федералізм".

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Шольц проти?

З боку Берліна, який досі вважався у дуеті з Парижем мотором ЄС, таких однозначних сигналів не чути. Французько-італійську ініціативу щодо зміни договорів ЄС тут вважають складним завданням. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав пропозицію Макрона "цікавою", але однозначної підтримки, як із Рима, вона не отримала. Шольц нагадав Макрону про те, що шістьом країнам Західних Балкан уже пообіцяли розпочати переговори про вступ до ЄС.

Макрон, як і Драгі, скептично ставиться до повноцінного членства цих країн у Євросоюзі. Італійська газета Corriere della Sera в одному з коментарів про виступ Шольца в Давосі вказала на те, що німецький канцлер немає широкого європейського бачення. Через те він, мовляв, і не відреагував на пропозиції Макрона та Драгі.

Олаф Шольц і Маріо Драгі на саміті ЄС щодо України

Єдиної думки дотримуються Драгі та Макрон також стосовно фінансів. Ще до війни вони висловлювались за випуск загальноєвропейських держоблігацій (бондів) для подолання наслідків коронавірусу. Такий курс Драгі та Макрона відкидав канцлер ФРН Олаф Шольц.

Що ж до політики стосовно Росії, то в цьому Шольц, Макрон і Драгі дотримуються єдиної позиції. Вони хочуть досягти завершення війни шляхом переговорів. Драгі навіть вніс до ООН власний план мирного врегулювання, який ґрунтується на досягненні певного компромісу між Росією та Україною. Макрон, своєю чергою, викликав ажіотаж своїми висловлюваннями, що Путіна не можна принижувати. А Шольц дуже обережно підбирає слова і не каже про те, що Росія має зазнати поразки.

Все це викликало жорстку критику з боку президента Польщі Анджея Дуди. "Хтось так говорив з Гітлером під час Другої світової війни? Хтось говорив про те, що він повинен зберегти обличчя? Ні, всі знали, що його треба перемогти", - цитує польського президента німецька газета Bild. Вона з посиланням на українські та французькі джерела повідомляє: Олаф Шольц ще до саміту G7 наприкінці червня може відвідати Київ разом із Макроном та Драгі. Італійське видання La Stampa та деякі інші ЗМІ повідомили, що візит має відбутися у четвер, 16 червня. Таким чином політичне тріо бажає продемонструвати сигнал європейської єдності та згуртованості. Україна сподівається, що 23-24 червня на саміті ЄС буде ухвалено рішення про її статус кандидата на вступ до ЄС.

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Новий центр сили у ЄС?

Та чи стане в ЄС італійсько-французький тандем більш потужним та політично значущим, ніж німецько-французький? Чи утворяться в ЄС два центри сили? Французький історик Марк Лазар вважає, що ні. В інтерв'ю французькій газеті Les Echos він зазначив, що для Франції відносини з Німеччиною завжди є фундаментальнішими та важливішими, ніж з усіма іншими країнами. Але зараз їх можна порівняти з подружжям, яке давно в шлюбі і втомилося одне від одного. Тому не дивує, що Макрон шукає нових партнерів. "Французькі дипломати завжди спершу дивляться на Німеччину, - каже Лазар. - Італія ж мріє про відносини в трикутнику Париж-Берлін-Рим, бо в силу історичних причин страждає від комплексу меншовартості на тлі німецько-французьких відносин".

Еммануель Макрон і Олаф Шольц в Берліні

Під час саміту ЄС вже наприкінці червня Драгі та Макрон хочуть спільно закликати до реформ усередині Євросоюзу. Про це вони домовилися під час неформальної вечері в Єлисейському палаці. Раніше такі домовленості досягалися між президентом Франції та канцлером Німеччини.

Але і Шольц, своєю чергою, прагне зміцнити контакти з Драгі. На початку квітня було досягнуто домовленостей про співпрацю у сфері оборони та інновацій. Щоправда, багато часу на реалізацію своїх планів щодо Європи Драгі не має. На майбутніх виборах в Італії навесні наступного року він навряд чи буде переобраний. Йому загрожують праві популісти. У той час, як Макрон бореться зі своїми суперниками з лівого табору.

У першому турі парламентських виборів лівий союз Nupes під керівництвом Жан-Люка Меланшона набрав 25,7 відсотка голосів, а партія Макрона 25,8 відсотка. Тож, яким буде результат другого туру, невідомо.

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