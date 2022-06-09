Заявка України на вступ до ЄС: чи не надійде висновок Єврокомісії надто пізно?

Єврокомісія (ЄК) планує ухвалити свої висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії 17 червня. Це залишить дуже мало часу державам-членам Євросоюзу на вивчення висновків до засідання Європейської Ради (або ж саміту ЄС) 23-24 червня. DW з'ясовувала, чи не стане 17 червня надто пізньою датою для публікації висновку Єврокомісії.

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Єврокомісія: Над висновком щодо України працюють супергерої

У Брюсселі публікацію висновку щодо України очікували 15 червня, коли мало відбутися чергове щотижневе засідання колегії єврокомісарів. На запитання кореспондента DW щодо причин, чому саме було обрану таку пізню дату - 17 червня - голова пресслужби ЄК Ерік Мамер зазначив, що Єврокомісія "насправді готує свій висновок у цілковито рекордні строки". "Усі знають, що всі чиновники Єврокомісії є супергероями, але навіть супергероям потрібно спати час від часу. Тож я думаю, що буде чесно дати Єврокомісії дещо більше часу для завершення її оцінки того, що є і політично, і технічно дуже важливим та чутливим предметом", - додав речник.

Мамер нагадав, наскільки довгими були відповіді України на опитувальник ЄК. Загалом це були 11 грубих томів, чотири з яких Київ передав Брюсселю 14 квітня, а ще сім - 9 травня. Рішення щодо них у червні дійсно буде рекордним. Для порівняння, Єврокомісія підготувала висновок щодо Північної Македонії за майже дев'ять місяців. А у випадку Боснії і Герцеговини весь процес розтягнувся на майже три роки, адже країна дуже довго відповідала на опитувальники, а ЄК довелося ставити їй сотні додаткових запитань.

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"Ми працюємо на межі наших сил, щоб видати ці висновки вчасно для Європейської Ради. Насправді буде майже цілий тиждень між ухваленням висновку та Європейською Радою. Я визнаю, що це дуже щільні строки, але ми всі працюємо під надзвичайним часовим тиском", - зауважив Ерік Мамер.

Чи є ризик зриву розгляду заявки України на саміті ЄС у червні?

Утім, те, що стосується чиновників Єврокомісії, чинне і для дипломатів: у них буде навіть не тиждень, а трохи більше трьох робочих днів плюс вихідні, аби опрацювати висновки ЄК. "Багато держав-членів ЄС відчувають, що ці строки - не ідеальні. На практиці у них буде дуже мало днів, аби вивчити та проаналізувати дуже комплексні питання, перш ніж відбудеться засідання Європейської Ради", - заявило джерело DW у ЄС.

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Дипломати кількох держав ЄС теж вказали DW на те, що строки будуть дуже короткими. Інші ж дипломати не вбачають великої проблеми в публікації висновків в останній момент. Загалом великої небезпеки, що через пізню дату питання не буде розглянуто в червні, поки нема. Утім, все залежить від того, наскільки чіткими будуть висновки Єврокомісії. Як раніше повідомляла DW, від ЄК очікують не політичних висновків, а зваженого об'єктивного аналізу.

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Які держави ЄС підтримують статус кандидата для України

Розбіжності в поглядах на строки викликані різними позиціями щодо статусу кандидата для України. Адже ціла низка країн уже заявила, що підтримує його надання. І це не лише держави Центральної та Східної Європи, але також, наприклад, Італія та Ірландія. Їм, ясна річ, не буде потрібно багато часу на обговорення висновку ЄК. А ось тим країнам, які вагаються, часу справді може бути замало.

Останніми днями у ЗМІ з'явилося багато публікацій щодо того, які країни скептичні щодо статусу кандидата для України. А віцепрем'єрка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила у Брюсселі: "У цілому приблизно сім країн Євросоюзу - це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, - висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України". Називати конкретні держави вона відмовилася.

Висновки Єврокомісії за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії мають підготувати у рекордний строк

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Утім, важливо розуміти, що жодна держава ЄС не заявила, що скаже Києву "ні". І ті, хто має певні зауваження чи вагається, чекають саме на висновок Єврокомісії та остаточно формуватимуть свою позицію вже на його основі. Тому вони й хотіли би мати більше часу на це.

Чи можливо пришвидшити ухвалення висновку? Зараз уже ні. Адже у понеділок, 13 червня, це питання вперше обговорять самі єврокомісари на спеціальній зустрічі. І вже за підсумками цієї дискусії керівники кабінетів єврокомісарів остаточно підтвердять, чи будуть висновки затверджуватися 17 червня. А на 15 червня засідання ЄК більше не заплановане. Цього дня у Брюсселі взагалі не буде президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка саме завершуватиме свій триденний візит на Близький Схід. Без неї таке важливе питання ніхто не ухвалюватиме.

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Слід зауважити, що Єврокомісію не звинувачують у навмисному затягуванні справи, адже, зокрема, фон дер Ляєн відома своїм прихильним ставленням до України та її євроінтеграції.