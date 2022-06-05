Канцлер Австрії закликав до "проміжного етапу" членства України в ЄС

Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) у неділю, 5 червня, закликав до проміжного етапу співробітництва перед наданням повноправного членства в Європейському Союзі для таких країн, як Україна та Молдова. "Україна бореться за своє політичне і територіальне виживання. Усі наші зусилля спрямовані насамперед на припинення російської загарбницької війни. На такій фазі про швидке повне приєднання до ЄС все одно не може йтися", - цитує Негаммер агенція Reuters.

Він наголосив на необхідності створення європейського "підготовчого простору", який дасть Україні змогу зміцнювати співпрацю з ЄС та краще адаптуватися до європейських стандартів.

На думку Негаммера, так званий "підготовчий простір" дозволить Україні досягти стандартів ЄС. Австрійський канцлер також додав, що швидкий вступ України до ЄС "нереалістичний". При цьому він зауважив, що Австрія йшла подібним шляхом протягом десятиліть, перш ніж приєдналася до ЄС у 1995 році.

Нове об'єднання довкола ЄС

Негаммер заявив, що підтримує ідею президента Франції Еммануеля Макрона про створення нового типу політичної європейської спільноти країн, які прагнуть приєднатися до ЄС.

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Про свою ідею Макрон публічно заявив 9 травня у Європарламенті. За його задумом, спільнота демократичних держав довкола ЄС буде співпрацювати "у сфері безпеки, енергетики, транспорту, інвестицій, інфраструктури та пересуванні людей". Макрон переконаний, що така співпраця необхідна, так як нинішні правила ЄС можуть призвести до того, що процес вступу до Євросоюзу для України триватиме кілька років або десятиліть. Ідею Макрона також підтримав канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Кулеба: Україні набридли особливі рішення

Створення європейського політичного союзу не є альтернативою членству України в ЄС, заявив 30 травня глава українського МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу з французькою колегою Катрін Колонною. "Ви добре знаєте, як нам в Україні набридли особливі рішення, напівзаходи, спеціальні підходи, окремі моделі, які вигадують в окремих європейських столицях для України. Нам потрібна чітка юридична фіксація того, що Україна є частиною європейського інтеграційного проєкту", - наголосив він.

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Нагадаємо, наприкінці травня італійські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував Україні створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС.