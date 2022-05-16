Кулеба: Нема жодної країни ЄС, яка би відкрито була проти статусу кандидата

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не знає жодної держави ЄС, яка би відкрито виступала проти надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це він заявив за підсумками його участі у Раді ЄС із закордонних справ у Брюсселі у понеділок, 16 травня, повідомляє кореспондент DW.

"Мені не відомо про жодну країну, яка би відкрито заперечувала. Я знаю країни, які активно підтримують це рішення, та я знаю тих, хто досі стежит за розвитком подій і ухвалюватиме свої рішення ближче до дати", - зазначив Кулеба, очевидно, маючи на увазі публікацію висновку Єврокомісії, яка запланована на червень з подальшим її обговоренням державами ЄС.

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Водночас він заявив, що питання надання Україні статусу кандидата на членство ще потрібно "поставити на рейки". "Ми перебуваємо в унікальному політичному моменті, коли громадська думка і в Україні, і в ЄС на рекордно високому рівні підтримує подальшу євроінтеграцію України. Ми не говоримо про негайне членство, але ми віримо, що нема раціональних аргументів проти вкорінення України в проєкті євроінтеграції шляхом надання їх статусу кандидата", - зауважив глава МЗС України.

Кулеба: У ЄС є країни, які готові працювати над сьомим пакетом санкцій

За підсумками зустрічі зі своїми колегами з ЄС, Кулеба підтвердив, що залишається одна країна, яка блокує ембарго на російську нафту. Він не уточнив, яка це держава, але відомо, що це Угорщина. Попри це, український міністр вважає, що питання санкцій щодо РФ, так само як і постачання зброї Україні "більш-менш на правильному шляху, вони рухаються", хоча й не так швидко, як хотілося би Києву.

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Дмитро Кулеба висловився однозначно проти ідеї виділення нафтового ембарго зі складу шостого пакета санкцій, аби його швидше ухвалити. "Україна проти ухвалення шостого пакета без нафтового ембарго. Я вірю, що ембарго запровадять", - додав глава МЗС України. За його словами, низка міністрів заявили про готовність почати роботу над сьомим пакетом санкцій наступної миті після ухвалення шостого пакета. "Є велетенське розуміння, панівне розуміння, що санкційний тиск повинен продовжуватися та посилюватися, доки Україна не виграє цю війну", - підсумував Кулеба.