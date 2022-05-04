Єврокомісія направила країнам ЄС проєкт нафтового ембарго проти РФ

Європейська Комісія (ЄК) представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакета санкцій проти Росії, що містить нафтове ембарго. Як повідомляють агентства AFP і dpa з посиланням на дипломатичні кола, документ, який передбачає поступову заборону імпорту російської нафти протягом шести-восьми місяців Єврокомісія направила в ніч на середу, 4 травня.

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Винятки передбачено тільки для Угорщини та Словаччини, що сильно залежать від російської нафти. За словами представника ЄС, має бути дозволено продовжувати імпорт до кінця 2023 року.

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На думку європейських дипломатів, пропозиція Єврокомісії може викликати нову суперечку: Чехія та Болгарія також наполягають на винятках, стверджуючи, що їхня економіка так само сильно залежить від російської нафти.

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Шостий пакет санкцій проти Росії, основним елементом якого є нафтове ембарго, країни ЄС мають уперше розглянути 4 травня. Для його ухвалення потрібне одностайне рішення всіх 27 держав Євросоюзу, проте Угорщина погрожувала накласти вето на нафтове ембарго, якщо воно обмежить надійність її постачання. За даними Будапешта, 65 відсотків необхідної Угорщини нафти вона отримує нафтопроводом "Дружба".