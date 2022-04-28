З початку війни ЄС купив у РФ енергоносіїв на 44 мільярди євро - звіт

З початку війни Росії проти України з РФ морським шляхом та трубопроводами експортовано енергоресурсів на суму в 63 мільярда євро. Це випливає з аналізу Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), оприлюдненого у середу, 27 квітня.

Найбільшими імпортерами є Німеччина (9,1 мільярда євро), Італія (6,9 мільярда євро), Китай (6,7 мільярда євро), Нідерланди (5,6 мільярда євро), Туреччина (4,1 мільярда євро) та Франція (3,8 мільярда євро).

У ЄС отримали 71 відсоток загального обсягу сировини на суму близько 44 мільярди євро.

Менше нафти і вугілля, зате більше газу

Як вказують автори дослідження, у цей період постачання нафти до Євросоюзу скоротилося на 20 відсотків, вугілля - на 40 відсотків, доставка зрідженого природного газу (ЗПГ) збільшилася на 20 відсотків. При цьому закупівля газу, що доставляється в ЄС трубопроводами, зросла на 10 відсотків. Постачання нафти до держав, що не входять до ЄС, збільшилися на 20 відсотків, при цьому відбулася істотна зміна пунктів призначення. Продаж вугілля та ЗПГ за межі Євросоюзу зріс на 30 та 80 відсотків, відповідно. Зниження обсягів продажу за деякими позиціями компенсується, зокрема, за рахунок зростання цін.

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CREA рекомендує ЄС припинити всі закупівлі, щоб посилити дію санкцій та допомогти покласти край "злочинам, що вчиняються російськими військовими". Євросоюзу слід також зупинити транзит та постачання російського викопного палива третім країнам, вважають експерти. Найбільш ефективною буде якнайшвидша розробка плану заміни російського палива чистими джерелами енергії, впровадження заходів щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження, переконані в Центрі досліджень енергетики та чистого повітря.

Міністр економіки ФРН: Берлін знизив залежність від російського газу

Представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) 27 квітня заявив, що федеральний уряд Німеччини більше не вважає Росію партнером, який заслуговує на довіру, у контексті припинення постачання газу Болгарії та Польщі. Позиція Москви знову свідчить, що на Росію не можна покладатися у довгостроковій перспективі, зазначив він.

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За словами німецького міністра економіки та захисту клімату Роберта Габека (Robert Habeck), ФРН вдалося суттєво знизити залежність від російського газу. У 2021 році показник імпорту становив 55 відсотків, проте на даний момент впав до 35 відсотків.