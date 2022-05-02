Габек про нафтове ембарго: ЄС готовий до втрат, аби допомогти Україні

Німеччина настільки змогла скоротити споживання російської нафти, що готова витримати повне ембарго. Про це міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) заявив у понеділок, 2 травня, перед екстреним засіданням Ради ЄС щодо енергетики в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

За словами Габека, для Німеччини лишилася тільки "місцева проблема". Ідеться про постачання на нафтопереробний завод у Шведті нафтопроводом "Дружба". "Але це не вдарить по всій національній економіці. Після двох місяців роботи я можу сказати - Німеччина не проти нафтового ембарго щодо Росії. Звісно, це буде важким тягарем, але ми готові це зробити", - додав він. Міністр уточнив, що втрат зазнають і підприємства, і споживачі, зокрема через підвищення цін на нафту та нафтопродукти. "Ми, як європейці, готові витримувати (ці труднощі. - Ред.), щоб допомогти Україні. Але безкоштовно це отримати неможливо. Труднощі будуть", - застеріг він.

Габек закликав інші країни активно долучатися до скорочення споживання російських енергоносіїв. "Адже солідарність з Україною вимагає вже зараз швидко та різко зменшити постачання викопних енергоносіїв з Росії", - наголосив урядовець, відповідаючи на запитання, чи підтримає Угорщина ембарго на російську нафту. Водночас він висловив готовність дослухатися до потреб інших країн.

Читайте також: Без "Дружби": наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ?

Сплата за газ у рублях - спроба Путіна зберегти лице

Головною темою засідання міністрів стало припинення "Газпромом" постачання газу до Польщі та Болгарії. Габек визнав можливість того, що президент Росії Володимир Путін перекриє газ і Німеччині. "Така можливість існує. Ми слідуємо приписам Євросоюзу, тобто ми платимо в євро. Тоді Росія обмінює гроші в рублі за своєю логікою - я вважаю, що це рішення, аби зберегти лице Путіну. Якщо це має бути так, то мені байдуже. Але якщо Росія скаже, що їй цього недостатньо, що вона обов'язково очікує сплати в рублях, то їй доведеться припинити постачання й іншим країнам. Звісно, це можливо. Але вся моя увага та сили спрямовані, щоб ми могли витримати таку ситуацію", - зазначив він.

При цьому німецький міністр назвав пошук інших постачальників газу лише "перехідною фазою". "Справжній виклик і справжній інструмент - це стати незалежними від спалювання викопних енергоносіїв", - наголосив він і пообіцяв закликати своїх колег до швидшої розбудови відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності.

Коли Габека запитали про те, що би він хотів сказати Росії, він відповів: "Зупиніть війну та йдіть додому".

Читайте також: Європейське ембарго: наслідки для Росії та чому нафта важливіша за газ

Дивитись відео 07:41 Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (11.03.2022)