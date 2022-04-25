У Євросоюзі поки що немає єдності щодо ембарго на нафту і газ з Росії

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Глава європейської дипломатії Боррель наголосив на важливості ембарго для тиску на Росію у її війні проти України. Водночас він визнав, що країни ЄС поки що не досягли єдиної позиції щодо запровадження такого заходу.
Єврокомісія (ЄК) наразі не бачить достатньої підтримки серед країн ЄС для запровадження повного ембарго на постачання нафти та газу з Росії. Це стосується і альтернативних санкцій, таких як, наприклад, запровадження штрафних мит на нафтові та газові поставки з РФ, сказав верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю газеті Die Welt, оприлюдненому у понеділок, 25 квітня.
Боррель зазначив, що такі заходи проти Росії є важливими, щоб посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів. "Однак у Євросоюзі на даний момент немає єдиної позиції з цього питання", - констатував він, а також додав, що ця тема знову обговорюватиметься на саміті Євросоюзу 30-31 травня. Наразі Єврокомісія розробляє вже шостий пакет санкцій проти Росії, яка з кінця лютого веде масштабну війну проти України.
За словами Борреля, деякі країни ЄС з усією ясністю дали зрозуміти, що вони проти ембарго або штрафних мит на постачання нафти та газу з Росії. Водночас глава європейської дипломатії зазначив, що всі країни ЄС зараз працюють над тим, щоб знизити залежність від російських енергоносіїв.
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