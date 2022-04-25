У Євросоюзі поки що немає єдності щодо ембарго на нафту і газ з Росії

Єврокомісія (ЄК) наразі не бачить достатньої підтримки серед країн ЄС для запровадження повного ембарго на постачання нафти та газу з Росії. Це стосується і альтернативних санкцій, таких як, наприклад, запровадження штрафних мит на нафтові та газові поставки з РФ, сказав верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю газеті Die Welt, оприлюдненому у понеділок, 25 квітня.

Боррель зазначив, що такі заходи проти Росії є важливими, щоб посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів. "Однак у Євросоюзі на даний момент немає єдиної позиції з цього питання", - констатував він, а також додав, що ця тема знову обговорюватиметься на саміті Євросоюзу 30-31 травня. Наразі Єврокомісія розробляє вже шостий пакет санкцій проти Росії, яка з кінця лютого веде масштабну війну проти України.

За словами Борреля, деякі країни ЄС з усією ясністю дали зрозуміти, що вони проти ембарго або штрафних мит на постачання нафти та газу з Росії. Водночас глава європейської дипломатії зазначив, що всі країни ЄС зараз працюють над тим, щоб знизити залежність від російських енергоносіїв.

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