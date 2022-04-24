 Австрія вважає відмову від російського газу до 2027 року ″амбітною метою″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2022

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Новини

Австрія вважає відмову від російського газу до 2027 року "амбітною метою"

За словами міністерки Австрії з питань захисту клімату, план відмови від російських енергоносіїв передбачає скорочення споживання газу, зростання виробництва енергії у країні та диверсифікацію поставок.

Міністерка Австрії з питань захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій та технологій Леоноре Ґевесслер

Міністерка Австрії з питань захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій та технологій Леоноре Ґевесслер

Австрія підтримує план Євросоюзу відмовитися від російського газу до 2027 року, але вважає цю задачу "дуже амбітною". Про це в інтерв'ю виданню Kurier, яке опублікували у неділю, 24 квітня, заявила міністерка з питань захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій та технологій Леоноре Ґевесслер (Leonore Gewessler).

За словами політикині, запропонований план ґрунтується на трьох ключових положеннях. По-перше, це скорочення або повна відмова від споживання газу - наприклад, за рахунок переходу на інші системи опалення та на екологічно чисту електроенергію. По-друге, це збільшення внутрішнього видобутку енергоносіїв, тобто розширення видобутку вуглеводнів та біогазу. І по-третє, пошук нових країн-постачальників та диверсифікація поставок. Наприклад, існує можливість закупівлі скрапленого або природного газу у великих обсягах з Норвегії.

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"Ми - члени спільної платформи закупівель ЄС, тому що диверсифікація поставок можлива лише разом з європейським альянсом", - розповіла Ґевесслер.

Однак, вона виявила, що в Австрії навіть не намагаються знизити обсяги споживання газу. Навпаки, йде активна реклама встановлення систем газового опалення. У 2022 році, вважає Ґевесслер, "на таких обігрівачах слід було б робити наліпки: "Обережно, обігрівач ставить вас у залежність від російського природного газу".

Санкції проти енергоносіїв з Росії

Політикиня нагадала, що Австрія сьогодні "на 80 відсотків залежить від російського газу". Це робить країну потенційно вразливою для шантажу, що, як показують події в Україні, є надзвичайно небезпечним. При цьому, за словами міністерки, протягом останніх 15 років "для зниження залежності було зроблено замало".

Євросоюз вже у травні може схвалити ембарго на постачання нафти та нафтопродуктів із Росії у відповідь на агресивну війну, яку Москва веде проти України. Київ також наполягає на газовому ембарго, але багато європейських країн не готові відмовитися від російських поставок. 

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